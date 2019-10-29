Путин наградил экипаж жестко севшего в Бурятии Ан-24

Члены экипажа самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара», совершившего в июле жесткую посадку в Бурятии, получили государственные награды.
Соответствующий указ Владимира Путина опубликован на интернет-портале правовой информации.
«За мужество, отвагу и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить орденом Мужества Барданова Олега Владимировича — бортмеханика воздушного судна авиакомпании «Ангара» (посмертно), Коломина Владимира Ильича — пилота-инспектора воздушного судна авиакомпании «Ангара» (посмертно)», — говорится в документе.
Бортпроводница Елена Лапуцкая, которая в одиночку смогла быстро открыть аварийные двери и помогла пассажирам выбраться из салона, получила медаль Нестерова. Этой же награды удостоен второй пилот Сергей Сазонов.
Авиакатастрофа произошла 27 июня в Нижнеангарске. При посадке борт выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся со зданием очистных сооружений, начался пожар.
Командир воздушного судна Владимир Коломин и бортмеханик Олег Барданов погибли, оказавшись зажатыми в горящей кабине. Второй пилот Сергей Сазонов покинул самолет через передний аварийный люк. Бортпроводник Елена Лапуцкая эвакуировала всех пассажиров через багажную дверь.
Источник: РИА Новости