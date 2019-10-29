Не расстанусь с комсомолом: С днем рождения ВЛКСМ поздравляют в мессенджерах друг друга комсомольцы Бердска

По мнению Олега Булатова, современные дети прагматичны. В современную Россию не помешает вернуть комсомольские турслеты, шефство над школами и стройотряды, считает комсомолец.

Комсомолу сегодня исполняется 101 год. многие помнят, как поступали в ряды комсомолов

Несмотря на распад Советского Союза, россияне до сих пор вспоминают о нем с ностальгией. Помнят они и о комсомоле, хотя Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи уже давно прекратил свое существование.

Сегодня, 29 октября, ВЛКСМ исполняется 101 год. Для многих день рождения этой некогда крупнейшей в мире молодежной организации продолжает оставаться одним из любимых праздников.

Экс-комсомольцев не бывает, уверен секретарь комитета комсомола бердского «Радиозавода» Олег Булатов. В беседе с «Курьер. Среда. Бердск» Олег Игоревич порассуждал, что из жизни комсомола можно было бы вернуть в настоящее России.

— Можно вернуть стройотряды, это была шикарная школа жизни для людей. Можно вернуть и комсомольские рейды, шефство над школами и училищами. Нужно вернуть комсомольские субботники и турслеты. По два дня зимой и летом мы жили в лагерях, например, имени Дубинина. Люди помнят, как это здорово было: там не было пьянок и гулянок. Но были спортивные соревнования между комсомольцами до сих пор, когда мы встречаемся, мы этом помним, — поделился с «Курьер. Среда. Бердск» Олег Игоревич.

По его мнению, современные дети положительно отнесутся к комсомольским изменениям в своей жизни. Ведь комсомольцы — это те же волонтеры.

— У нас очень много положительной молодежи. Крайне редко встречаются отрицательные персонажи. Она более прагматична, конечно, у них меньше мечт таких, какие были у нас — рассуждает Олег Булатов.

Сегодняшнее утро у комсомольцев началось с поздравлений — открытки, сообщения в мессенджерах, телефонные звонки.

— У нас очень сильная комсомольская команда в Бердске. Нам даже завидовал Новосибирск. Там большой город, а у нас все друг друга знают. Я могу и не знать имени человека, но знаю из какого он цеха и подразделения «радиозавода». Они все остаются молодыми, несмотря на возраст. Это потому что «не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым» — это гимн тех же старушек, которые весело с нами здороваются, — отметил секретарь комитета комсомола бердского «Радиозавода» Олег Булатов.