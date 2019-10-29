Прививку против гриппа в 5000 доз поставят до 1 ноября в Бердске

Завершается вакцинация против гриппа в горбольнице Бердска.
Облфарм с запозданием предоставил вторую партию вакцины. Как сообщила главврач бердской ЦГБ Алла Дробинская, на 28 октября привиты 75% пациентов от запланированного количества. Осталось 5000 доз вакцины.
-До 1 ноября планируем максимально обеспечить реализацию вакцинации. Детского населения привито 71%, но здесь уже заведующая детским школьным отделением решает вопросы. Несколько отстает процент вакцинации лиц старше 60 лет — 65 %, — отметила Дробинская.