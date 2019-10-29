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Прививку против гриппа в 5000 доз поставят до 1 ноября в Бердске

17:30 29.10.2019, Галина Панчева Фото: pixabay
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Из-за задержки второй партии вакцины в бердской горбольнице немного отстали от плана. Самый низкий процент прививок в возрастной группе после 60 лет.

Прививку против гриппа в 5000 доз поставят до 1 ноября в Бердске
Прививка — самое действенное средство профилактики против гриппа

Завершается вакцинация против гриппа в горбольнице Бердска.

Облфарм с запозданием предоставил вторую партию вакцины. Как сообщила главврач бердской ЦГБ Алла Дробинская, на 28 октября привиты 75% пациентов от запланированного количества. Осталось 5000 доз вакцины.

-До 1 ноября планируем максимально обеспечить реализацию вакцинации. Детского населения привито 71%, но здесь уже заведующая детским школьным отделением решает вопросы. Несколько отстает процент вакцинации лиц старше 60 лет — 65 %, — отметила Дробинская.

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