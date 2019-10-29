Рост социальных протестов и их политизацию прогнозируют эксперты

Эксперты предсказали рост социальных протестов и их политизацию

Число протестных акций в России может увеличиться, а социальные протесты будут политизироваться. Об этом говорится в докладе Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) «Неполитический протест в регионах». Кроме того, эксперты отмечают тренд на более широкое вовлечение в протестную повестку людей, далеких от политики.

В первой половине 2019 г. прошло несколько сотен протестных акций, преимущественно социального характера (их главный признак – проявление общего недовольства социальной политикой власти). При этом протесты против пенсионной реформы оказались слабее ожидаемого, а самые масштабные акции случались там, где к социальным проблемам добавлялись экологические риски, как в случае с мусорной реформой. С ее продолжением будет связан дальнейший рост протестов, прогнозируют авторы доклада. Они также отмечают факт преодоления территориальной локализованности протестов – например, акции против мусорного полигона в Шиесе были поддержаны не только в регионах Севера, но и в Москве и Петербурге. Общий уровень участия в протестах пока невысок, но их повестка становится шире изначально заявленной и наблюдается очевидный негативный кумулятивный эффект от социально-экономической политики государства в целом, указывается в докладе.

Социальный протест в регионах может политизироваться прежде всего из-за консолидации различных групп и объединения требований в условиях их длительного неудовлетворения, поясняет гендиректор АПЭК Дмитрий Орлов: «Возможность политизации протестов высока и в условиях конкурентной избирательной кампании, проходящей в условиях конфликта элит. Различные элитные группы могут сделать ставку на протестных игроков». Относительно умеренная пока протестная активность в сфере трудовых отношений должна смениться ее увеличением на фоне сохранения невысоких темпов роста экономики, добавляет Орлов.

Вывод о политизации протестов и росте числа таких акций – это «общее место», говорит политолог Глеб Кузнецов: «В последние два года протестов становится все больше, и возникают они неожиданно в тех местах, где их никто не ждал. Это еще и мировая тенденция: 2019 год можно считать годом протестов – от «желтых жилетов» [во Франции] до Латинской Америки, Гонконга и Барселоны. Уличная протестная активность в мировом тренде, не только в российском». Основная причина увеличения протестной активности – это нерешенность социально-экономических проблем, обеднение среднего класса, при этом протесты в России слабее, чем за рубежом, отмечает эксперт: «Люди мало интересуются политикой, но чувствуют дыру в бюджете, это и рождает недовольство, а далее протест. Если народ не начнет богатеть, то протест будет нарастать. Политизироваться же он может, если у протеста будут лидеры. «Желтые жилеты» – яркий пример: у них не было лидеров, пар ушел в свисток, [президент Франции Эмманюэль] Макрон прекрасно себя чувствует». Базовая причина любого протеста – неудовлетворенность социально-экономическим положением, которая ищет поводы, чтобы прорваться, говорит Кузнецов: «А повод сам по себе может быть каким угодно, хоть политическим, хоть экологическим, хоть религиозным. Как сказала одна из лидеров бунтующей Барселоны – «улица заставляет нас заметить».

Источник: Ведомости