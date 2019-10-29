Рейтинг Путина стремится ввысь

«Георейтинг» ФОМ показал прирост уровня поддержки президента с большей точностью.
В октябре количество россиян, позитивно оценивающих деятельность Владимира Путина в сфере социальной политики и в сфере экономики, увеличилось. Об этом говорят результаты последнего «Георейтинга» фонда «Общественное мнение», с которыми ознакомился “Ъ”. В фонде такую динамику связывают с тем, что респонденты стали лучше оценивать положение дел в своих регионах. Сторонние эксперты считают, что рейтинги власти стабильны, серьезных изменений нет, но в обществе существует запрос на возвращение президента во внутреннюю повестку.
“Ъ” ознакомился со свежими результатами «Георейтинга» — масштабного исследования общественного мнения, проводимого фондом «Общественное мнение» (ФОМ) по заказу администрации президента. Согласно этим результатам, рейтинги одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина немного подросли по сравнению с мартом, когда проводилось предыдущее исследование фонда. Позитивная динамика наиболее заметна по трем показателям: социальная политика, экономика, обеспечение порядка и стабильности в стране.
«Георейтинг» ФОМ представляет собой социологическое исследование, проводящееся по всей стране раз в квартал. Его результаты открыто не публикуются. Доступ к ним есть только у сотрудников администрации президента.
Результаты исследования свидетельствуют, что в октябре не одобряли социальную политику президента 45% опрошенных, а одобряли — 45,8%. В марте тех, кто негативно оценивал политику президента было 47,7%, а позитивно — 43,2%. Сейчас негативно оценивают деятельность президента в сфере экономики 45,2% респондентов, позитивно — 40,9%. В марте соответствующие показатели составляли 48% и 39% соответственно. Ситуация в сфере обеспечения порядка и стабильности в стране, судя по результатам опроса, тоже чуть-чуть улучшилась: 57,5% оценивают соответствующую работу главы государства хорошо, 33,5% — плохо. В марте 56% опрошенных положительно оценивали деятельность президента в этой сфере.
Ведущий аналитик ФОМ Григорий Кертман подтвердил “Ъ” корректность данных цифр. По его словам, погрешность «Георейтинга» значительно ниже, чем в других социологических исследованиях,— всего лишь 1% против обычных 2–3%. Он считает, что рост позитивных оценок деятельности президента в социальной политике и экономике, скорее всего, связан с другим индикатором — оценкой социального самочувствия. Так, в марте 52,2% респондентов ФОМ заявляли о недовольстве ситуацией в регионе проживания, все устраивало 42,2% опрошенных. Сейчас разрыв стал значительно меньше: 46,6% удовлетворены ситуацией в своем регионе проживания, не удовлетворены — 47,7%. Улучшение ситуации отметили 32,3% опрошенных, об ухудшении заявляют 19,1%. 44% не видят изменений.
По мнению социолога «Левада-центра» Карины Пипия, изменения в пределах 2–3 процентных пунктов являются статистической погрешностью. По данным «Левада-центра», уровень одобрения деятельности президента устойчив, в последние месяцы он значительно не снижался и не рос. «Но существует фактор «сезонности»: например, перед новогодним праздниками респонденты могут высказывать более благожелательное отношение и оценки, что определяется общим ощущением радости, надежд и т. п. в этот период года, потом показатели быстро выравниваются»,— подчеркнула госпожа Пипия.
По словам президента фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова, другие исследования изменения отношений к действиям власти не фиксируют, а рейтинги президента практически не меняются уже в течение длительного времени. При этом, по мнению политолога, у части населения есть запрос на «возвращение» президента во внутреннюю повестку, так как сейчас он избыточно сконцентрирован на внешней. Некоторые респонденты раздражены его недостаточной вовлеченностью в процессы, происходящие внутри страны, а другие предоставляют ему «аванс», рассчитывая, что его «возвращение» ситуацию улучшит.
Как ранее отмечал “Ъ”, рейтинги власти пострадали в результате ряда непопулярных реформ 2018–2019 годов: пенсионной, мусорной, НДС. Впоследствии ряд собеседников “Ъ” в различных органах о власти и партии «Единая Россия» характеризовали ситуацию как «эффект черных очков», когда люди перестают воспринимать позитивные изменения.
Источник: Ъ
по курдам с Турцией Россия очень круто все разрулила и утерла нос штатам. Это было реально круто.
Уволили главу Росстата год назад и Россия сразу показала рост ВВП!
Надо их почаще увольнять. Выразил недавно Песков недоумение упавшим рейтингом Путина, так через день он уже взлетел..Новый глава Росстата сразу нашел математические ошибки..)
вот ,кстати, Минэкономразвития подготовило изменения в порядок статистического измерения уровня бедности в России. Для реализации планов потребуется 1,3 млрд руб. из федерального бюджета за три года. https://www.rbc.ru/economics/29/10/2019/5db716b19a79477d643999c3
к гадалке не ходи, по новой методике будет показан безудержный рост благосостояния граждан.)) а раз число бедных по новой статистике будет снижено и то и социальные расходы урежут в очередной раз...многоходовочка..)