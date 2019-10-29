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Пять бесплатных вакансий могут разместить работодатели на сайте www.rabotanso.ru

16:27 29.10.2019 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Не нужно платить лишних денег – воспользуйся бесплатной возможностью. Приглашаем работодателей Бердска, Искитима, Новосибирска.

Пять бесплатных вакансий могут разместить работодатели на сайте www.rabotanso.ru
Пять бесплатных вакансий могут разместить работодатели на сайте www.rabotanso.ru

Не нужно платить лишних денег – воспользуйся бесплатной возможностью.

С 29 октября на бесплатном тарифе на сайте www.rabotanso.ru работодатели смогут БЕСПЛАТНО размещать пять вакансий.

Приглашаем и ищущих работу – разместить свои резюме.

Если возникают вопросы — звоните 2-70-12.

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