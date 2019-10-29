Дадим осенним болезням отпор!

Если вы недавно перенесли болезнь, если чувствуете, что вот-вот простуда нагрянет в гости, существуют эффективные и натуральные средства, которые помогут наполнить организм полезными веществами и окажут положительное, укрепляющее действие на иммунитет. Такая продукция продается на полках магазина «Вершки и корешки», в этом магазине вы найдете действенные средства, с помощью которых легко дадите отпор любым болезням. Вот некоторые из них:
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Бальзам Abis organiс от простуды и кашля
Бальзам от простуды и кашля – это эффективное, полностью натуральное средство для лечения и профилактики респираторных вирусных заболеваний, особенно в осенний сезон обострения. Бальзам предназначен для растирания в области груди, спины и шеи. Природные целебные компоненты обладают уникальными свойствами и в комплексе борются с основными проявлениями простуды: недомоганием, головными болями, заложенностью в носу, кашлем.
Набор «Укрепи иммунитет с имбирем»
Данный набор состоит из трех компонентов: сбитень, абифлор и бальзам от простуды и кашля.
Сбитень рекомендован при авитаминозе, стрессах, хронической усталости и активных периодах ОРВИ. Напиток оказывает укрепляющее и оздоравливающее действие на весь организм.
Абифлор защищает наше сердце и сосуды, предупреждая развитие инфарктов, инсультов, осложнений при сахарном диабете, нормализует давление, улучшая состояние крови, укрепляет иммунитет, обладает противоотечным и противотромбозным действием.
Бальзам от простуды и кашля – это эффективное, полностью натуральное средство для лечения и профилактики респираторных вирусных заболеваний.
Данный набор состоит из трех компонентов: сбитень, абифлор и бальзам от простуды и кашля.
Сбитень рекомендован при авитаминозе, стрессах, хронической усталости и активных периодах ОРВИ. Напиток оказывает укрепляющее и оздоравливающее действие на весь организм.
Абифлор защищает наше сердце и сосуды, предупреждая развитие инфарктов, инсультов, осложнений при сахарном диабете, нормализует давление, улучшая состояние крови, укрепляет иммунитет, обладает противоотечным и противотромбозным действием.
Бальзам от простуды и кашля – это эффективное, полностью натуральное средство для лечения и профилактики респираторных вирусных заболеваний.
Набор «Укрепи иммунитет с имбирем»
Данный набор состоит из трех компонентов: сбитень, абифлор и бальзам от простуды и кашля.
Сбитень рекомендован при авитаминозе, стрессах, хронической усталости и активных периодах ОРВИ. Напиток оказывает укрепляющее и оздоравливающее действие на весь организм.
Абифлор защищает наше сердце и сосуды, предупреждая развитие инфарктов, инсультов, осложнений при сахарном диабете, нормализует давление, улучшая состояние крови, укрепляет иммунитет, обладает противоотечным и противотромбозным действием.
Бальзам от простуды и кашля – это эффективное, полностью натуральное средство для лечения и профилактики респираторных вирусных заболеваний.
Данный набор состоит из трех компонентов: сбитень, абифлор и бальзам от простуды и кашля.
Сбитень рекомендован при авитаминозе, стрессах, хронической усталости и активных периодах ОРВИ. Напиток оказывает укрепляющее и оздоравливающее действие на весь организм.
Абифлор защищает наше сердце и сосуды, предупреждая развитие инфарктов, инсультов, осложнений при сахарном диабете, нормализует давление, улучшая состояние крови, укрепляет иммунитет, обладает противоотечным и противотромбозным действием.
Бальзам от простуды и кашля – это эффективное, полностью натуральное средство для лечения и профилактики респираторных вирусных заболеваний.
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Леденцы Abis organiс пихтовые с витамином С
и биофлавоноидами
Натуральные леденцы Abis organiс – это польза экстракта молодых веточек пихты, обогащенного витамином С и флавоноидами. С глубокой древности пихту применяют для излечения от разных недугов, восстановления здоровья и энергии человека. Благодаря силе природных ингредиентов, леденцы укрепляют иммунитет и тонизируют, проявляют выраженное антисептическое действие, способствуют заживлению мелких ранок, помогают бороться с простудными заболеваниями, облегчая их неприятные симптомы.
Тоник живичный с эвкалиптом
Тоник живичный с эвкалиптом – это назальные капли на основе натуральных ингредиентов, предназначенные для лечения и профилактики насморка, простудных заболеваний, сухости слизистой носа. Активно действующие компоненты средства – масло персика, живица кедра сибирского, эфирные масла эвкалипта, туи, можжевельника, экстракт тимьяна, витамин D. Тоник эффективно борется с заложенностью носовых пазух и облегчает дыхание, снимает болевые ощущения, обеззараживает, подавляет рост бактерий. Кроме того, не сжигает слизистую носа, помогает ее восстановить после применения сосудосуживающих препаратов.
Тоник живичный с эвкалиптом – это назальные капли на основе натуральных ингредиентов, предназначенные для лечения и профилактики насморка, простудных заболеваний, сухости слизистой носа. Активно действующие компоненты средства – масло персика, живица кедра сибирского, эфирные масла эвкалипта, туи, можжевельника, экстракт тимьяна, витамин D. Тоник эффективно борется с заложенностью носовых пазух и облегчает дыхание, снимает болевые ощущения, обеззараживает, подавляет рост бактерий. Кроме того, не сжигает слизистую носа, помогает ее восстановить после применения сосудосуживающих препаратов.
Тоник живичный с эвкалиптом
Тоник живичный с эвкалиптом – это назальные капли на основе натуральных ингредиентов, предназначенные для лечения и профилактики насморка, простудных заболеваний, сухости слизистой носа. Активно действующие компоненты средства – масло персика, живица кедра сибирского, эфирные масла эвкалипта, туи, можжевельника, экстракт тимьяна, витамин D. Тоник эффективно борется с заложенностью носовых пазух и облегчает дыхание, снимает болевые ощущения, обеззараживает, подавляет рост бактерий. Кроме того, не сжигает слизистую носа, помогает ее восстановить после применения сосудосуживающих препаратов.
Тоник живичный с эвкалиптом – это назальные капли на основе натуральных ингредиентов, предназначенные для лечения и профилактики насморка, простудных заболеваний, сухости слизистой носа. Активно действующие компоненты средства – масло персика, живица кедра сибирского, эфирные масла эвкалипта, туи, можжевельника, экстракт тимьяна, витамин D. Тоник эффективно борется с заложенностью носовых пазух и облегчает дыхание, снимает болевые ощущения, обеззараживает, подавляет рост бактерий. Кроме того, не сжигает слизистую носа, помогает ее восстановить после применения сосудосуживающих препаратов.
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Фиточай «Доброе утро» для укрепления иммунитета
Компоненты чая «Доброе утро» собраны вручную, на каждом этапе обработки и упаковки они прошли тщательный контроль, чтобы сохранить всю свою пользу, удивительный вкус и аромат. В составе присутствуют только натуральные ингредиенты – дикорастущие травы Алтайского края. Этот регион по праву считается источником энергии, здоровья и долголетия. Иммунный напиток вобрал в себя мощь и целительную силу бадана, шиповника, зизифоры, красной щетки и других ценных растений. Такой тандем повышает жизненные силы, делает организм менее восприимчивым к вирусам и инфекциям, улучшает работу многих органов и систем, оказывает мощное иммуностимулирующее действие.
Всегда нужно помнить, что лучше предупредить болезнь, чем потом ее лечить. Ведь лечение болезни - это затраты денежных средств, огромный упадок сил и сложность возвращения после болезни в привычную колею. Лучше заранее позаботиться о своем организме и укреплять иммунитет всесезонно, не дожидаясь наступления опасных обострений ОРВИ и гриппа. А натуральная продукция магазина «Вершки и Корешки» вам в этом поможет!
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www.abisorganic.ru
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1 этаж, ТЦ «Сибирский Версаль»,
т.8-999-463-50-46
г. Искитим, ул. Лермонтова, 43
ТЦ «Магеллан», т. 8-383-200-36-40
Единый телефон:
8-800-500-23-26
г. Бердск, ул. Ленина, 41Б,
1 этаж, ТЦ «Сибирский Версаль»,
т.8-999-463-50-46
г. Искитим, ул. Лермонтова, 43
ТЦ «Магеллан», т. 8-383-200-36-40
Единый телефон:
8-800-500-23-26
На правах рекламы. Фото с www.abisorganic.ru