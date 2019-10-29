Дадим осенним болезням отпор!
Если вы недавно перенесли болезнь, если чувствуете, что вот-вот простуда нагрянет в гости, существуют эффективные и натуральные средства, которые помогут наполнить организм полезными веществами и окажут положительное, укрепляющее действие на иммунитет
Дадим осенним болезням отпор!
Если вы недавно перенесли болезнь, если чувствуете, что вот-вот простуда нагрянет в гости, существуют эффективные и натуральные средства, которые помогут наполнить организм полезными веществами и окажут положительное, укрепляющее действие на иммунитет
Если вы недавно перенесли болезнь, если чувствуете, что вот-вот простуда нагрянет в гости, существуют эффективные и натуральные средства, которые помогут наполнить организм полезными веществами и окажут положительное, укрепляющее действие на иммунитет. Такая продукция продается на полках магазина «Вершки и корешки», в этом магазине вы найдете действенные средства, с помощью которых легко дадите отпор любым болезням. Вот некоторые из них:
Бальзам Abis organiс от простуды и кашля

Бальзам от простуды и кашля – это эффективное, полностью натуральное средство для лечения и профилактики респираторных вирусных заболеваний, особенно в осенний сезон обострения. Бальзам предназначен для растирания в области груди, спины и шеи. Природные целебные компоненты обладают уникальными свойствами и в комплексе борются с основными проявлениями простуды: недомоганием, головными болями, заложенностью в носу, кашлем.
Набор «Укрепи иммунитет с имбирем»

Данный набор состоит из трех компонентов: сбитень, абифлор и бальзам от простуды и кашля.
Сбитень рекомендован при авитаминозе, стрессах, хронической усталости и активных периодах ОРВИ. Напиток оказывает укрепляющее и оздоравливающее действие на весь организм.
Абифлор защищает наше сердце и сосуды, предупреждая развитие инфарктов, инсультов, осложнений при сахарном диабете, нормализует давление, улучшая состояние крови, укрепляет иммунитет, обладает противоотечным и противотромбозным действием.
Бальзам от простуды и кашля – это эффективное, полностью натуральное средство для лечения и профилактики респираторных вирусных заболеваний.
Дадим осенним болезням отпор!
Дадим осенним болезням отпор!
Набор «Укрепи иммунитет с имбирем»

Данный набор состоит из трех компонентов: сбитень, абифлор и бальзам от простуды и кашля.
Сбитень рекомендован при авитаминозе, стрессах, хронической усталости и активных периодах ОРВИ. Напиток оказывает укрепляющее и оздоравливающее действие на весь организм.
Абифлор защищает наше сердце и сосуды, предупреждая развитие инфарктов, инсультов, осложнений при сахарном диабете, нормализует давление, улучшая состояние крови, укрепляет иммунитет, обладает противоотечным и противотромбозным действием.
Бальзам от простуды и кашля – это эффективное, полностью натуральное средство для лечения и профилактики респираторных вирусных заболеваний.
Леденцы Abis organiс пихтовые с витамином С
и биофлавоноидами

Натуральные леденцы Abis organiс – это польза экстракта молодых веточек пихты, обогащенного витамином С и флавоноидами. С глубокой древности пихту применяют для излечения от разных недугов, восстановления здоровья и энергии человека. Благодаря силе природных ингредиентов, леденцы укрепляют иммунитет и тонизируют, проявляют выраженное антисептическое действие, способствуют заживлению мелких ранок, помогают бороться с простудными заболеваниями, облегчая их неприятные симптомы.
Тоник живичный с эвкалиптом

Тоник живичный с эвкалиптом – это назальные капли на основе натуральных ингредиентов, предназначенные для лечения и профилактики насморка, простудных заболеваний, сухости слизистой носа. Активно действующие компоненты средства – масло персика, живица кедра сибирского, эфирные масла эвкалипта, туи, можжевельника, экстракт тимьяна, витамин D. Тоник эффективно борется с заложенностью носовых пазух и облегчает дыхание, снимает болевые ощущения, обеззараживает, подавляет рост бактерий. Кроме того, не сжигает слизистую носа, помогает ее восстановить после применения сосудосуживающих препаратов.
Дадим осенним болезням отпор!
Дадим осенним болезням отпор!
Тоник живичный с эвкалиптом

Тоник живичный с эвкалиптом – это назальные капли на основе натуральных ингредиентов, предназначенные для лечения и профилактики насморка, простудных заболеваний, сухости слизистой носа. Активно действующие компоненты средства – масло персика, живица кедра сибирского, эфирные масла эвкалипта, туи, можжевельника, экстракт тимьяна, витамин D. Тоник эффективно борется с заложенностью носовых пазух и облегчает дыхание, снимает болевые ощущения, обеззараживает, подавляет рост бактерий. Кроме того, не сжигает слизистую носа, помогает ее восстановить после применения сосудосуживающих препаратов.
Фиточай «Доброе утро» для укрепления иммунитета

Компоненты чая «Доброе утро» собраны вручную, на каждом этапе обработки и упаковки они прошли тщательный контроль, чтобы сохранить всю свою пользу, удивительный вкус и аромат. В составе присутствуют только натуральные ингредиенты – дикорастущие травы Алтайского края. Этот регион по праву считается источником энергии, здоровья и долголетия. Иммунный напиток вобрал в себя мощь и целительную силу бадана, шиповника, зизифоры, красной щетки и других ценных растений. Такой тандем повышает жизненные силы, делает организм менее восприимчивым к вирусам и инфекциям, улучшает работу многих органов и систем, оказывает мощное иммуностимулирующее действие.
Всегда нужно помнить, что лучше предупредить болезнь, чем потом ее лечить. Ведь лечение болезни - это затраты денежных средств, огромный упадок сил и сложность возвращения после болезни в привычную колею. Лучше заранее позаботиться о своем организме и укреплять иммунитет всесезонно, не дожидаясь наступления опасных обострений ОРВИ и гриппа. А натуральная продукция магазина «Вершки и Корешки» вам в этом поможет!
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