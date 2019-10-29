Дадим осенним болезням отпор!

Фиточай «Доброе утро» для укрепления иммунитета



Компоненты чая «Доброе утро» собраны вручную, на каждом этапе обработки и упаковки они прошли тщательный контроль, чтобы сохранить всю свою пользу, удивительный вкус и аромат. В составе присутствуют только натуральные ингредиенты – дикорастущие травы Алтайского края. Этот регион по праву считается источником энергии, здоровья и долголетия. Иммунный напиток вобрал в себя мощь и целительную силу бадана, шиповника, зизифоры, красной щетки и других ценных растений. Такой тандем повышает жизненные силы, делает организм менее восприимчивым к вирусам и инфекциям, улучшает работу многих органов и систем, оказывает мощное иммуностимулирующее действие.