29.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Дом / Общество

Новые налоговые льготы для дачников

16:56 29.10.2019 Фото: pixabay.com
0

С 29 октября вступили в силу соответствующие изменения в Налоговый кодекс, взносы собственников садовых или огородных земельных участков, не являющихся членами товарищества, освобождаются от налога на прибыль.

 

Новые налоговые льготы для дачников

Взносы собственников садовых или огородных земельных участков, не являющихся членами товарищества, освобождаются от налога на прибыль

Взносы собственников садовых или огородных земельных участков, не являющихся членами товарищества, освобождаются от налога на прибыль.
Отмечается, что с 29 октября вступили в силу соответствующие изменения в Налоговый кодекс, исключающие из него понятия «дача», «дачный дом», «дачное строительство», «дачное некоммерческое объединение граждан» и «ведение дачного хозяйства».
Так, налог на прибыль не нужно будет платить за приобретение, создание, содержание имущества общего пользования, за текущий и капитальный ремонт объектов капстроительства, которые относятся к имуществу общего пользования и находятся в границах территории садоводства или огородничества.
От налога на прибыль также освобождается плата за услуги и работы товарищества по управлению имуществом.
Закон распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
Источник: РИА Новости
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

У вас есть дача?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскСталин приказал снимать детские мультфильмы в СССР
18:00 29-10-2019
Сталин приказал снимать детские мультфильмы в СССР
БердскВнимание! Сильный ветер бушует в Бердске 1
17:55 29-10-2019
Внимание! Сильный ветер бушует в Бердске
Уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете вводит Путин 1
17:45 29-10-2019
Уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете вводит Путин
Псориаз - не приговор, как жить с таким диагнозом
17:37 29-10-2019
Псориаз - не приговор, как жить с таким диагнозом
БердскПрививку против гриппа в 5000 доз поставят до 1 ноября в Бердске
17:30 29-10-2019
Прививку против гриппа в 5000 доз поставят до 1 ноября в Бердске
БердскЕвгений Шестернин: Новый генплан превратит Бердск в город, а не село 9
17:18 29-10-2019
Евгений Шестернин: Новый генплан превратит Бердск в город, а не село
Рейтинг Путина стремится ввысь 6
17:15 29-10-2019
Рейтинг Путина стремится ввысь
Рост социальных протестов и их политизацию прогнозируют эксперты
17:00 29-10-2019
Рост социальных протестов и их политизацию прогнозируют эксперты
Новые налоговые льготы для дачников
16:56 29-10-2019
Новые налоговые льготы для дачников
Грязные руки: кто и как закрывал типографию "Крестьянин" в Ростове-на-Дону
16:56 29-10-2019
Грязные руки: кто и как закрывал типографию