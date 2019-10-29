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Здоровье / Общество

Псориаз — не приговор, как жить с таким диагнозом

17:37 29.10.2019 Фото: pixabay.com
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С псориазом можно жить и помогать себе самостоятельно, если следовать простым рекомендациям и вовремя обращаться к врачу. Как улучшить качество жизни, невзирая на болезнь, рассмотрим в статье.

Псориаз не приговор, как жить с таким диагнозом

Чем быстрее вам поставят диагноз, и вы начнете лечение, тем легче будет сдерживать развитие псориаза

Несмотря на доступность медицины и множество информационных ресурсов, о заболевании псориаз до сих пор довольно мало знают, как окружающие, так и сами заболевшие. Люди, которым поставили подобный диагноз, часто чувствуют себя растерянными. Но с псориазом можно жить и помогать себе самостоятельно, если следовать простым рекомендациям и вовремя обращаться к врачу. Пошаговая инструкция поможет улучшить качество жизни, невзирая на болезнь.
Причины псориаза
Из-за нарушений в работе иммунной системы возникает хроническое воспаление. Клеток наружного слоя кожи образуется слишком много, при этом они быстро растут и делятся. Такое количество клеток не успевает слущиваться и они образуют скопления — псориатические бляшки. Бляшки могут трескаться, кровоточить и зудеть, причиняя физический дискомфорт.
Генетика и иммунитет
До сих пор до конца не изучено, почему организм реагирует на сбой в работе иммунной системы подобным образом, но клетки кожи начинают активно делиться. Доказано, что есть связь с генетикой – то есть предрасположенность к псориазу наследуется из поколения в поколение. При этом мутации в генах могут возникнуть и в течение жизни, хотя изначально их не было.
Половые гормоны
Псориазом болеют одинаково часто и мужчины, и женщины. Хотя большее количество полового гормона эстрогена делает женщин более предрасположенными к аутоиммунным заболеваниям. Нередко вспышка болезни приходится именно на период гормонального всплеска: подростковый возраст, менструация.
Факторы воспаления
У людей с псориазом повышены факторы, провоцирующие воспаление. Они есть у всех людей, но именно у пациентов с псориазом продукция этих веществ увеличивается многократно.
К ним относится фактор некроза опухоли альфа, который защищает организм от вирусов, бактерий, туберкулезных палочек и от развития опухолей. Этот фактор выделяют иммунные клетки. Его избыток может вызывать воспаление.
Вместе с фактором некроза подобным образом действует интерлейкин-17, в норме участвующий в защите организма от грибковых инфекций. Его повышенная концентрация приводит к постоянному воспалению: активно растут кератиноциты – те самые клетки наружного слоя кожи, в очаг воспаления привлекаются клетки иммунной системы и активно вырабатывают вещества, усиливающие симптомы псориаза.
Провоцируют возникновение или обострение заболевания внешние факторы. Постоянное неправильное питание, травмирование кожи и ее инфицирование могут запустить псориаз. Сильный стресс, лекарства и даже погода влияют на болезнь.
Куда обращаться
Чаще всего псориаз впервые проявляется именно на коже, хотя может затрагивать и другие органы. Если вы обнаружили у себя на коже красные взбухающие бляшки, покрытые белесыми чешуйками, – нужно обратиться к врачу, чтобы выяснить причину. Чем быстрее вам поставят диагноз, и вы начнете лечение, тем легче будет сдерживать развитие псориаза.
В основном псориаз проявляется на локтях и коленях, ступнях и ладонях, коже туловища и головы. Участки могут быть небольшими или сливаться между собой, иногда зудят и кровоточат. Часто болезнь затрагивает ногти, которые могут утолщаться, содержать неровности в виде вмятин и борозд, менять цвет и отслаиваться, появляются углубления – поэтому на это тоже стоит обращать внимание.
Подобными заболеваниями и диагностикой занимается врач-дерматолог. Можно обратиться в кожно-венерологический диспансер, или к частному врачу. Но это обязательно должен быть специалист с медицинским образованием и лицензией, простой косметолог может быть недостаточно компетентным.
Специалист собирает анамнез: узнает, какие лекарства вы принимали до появления признаков болезни, какой образ жизни ведете, наследственность.
Дерматолог проводит внешний осмотр, исключает другие заболевания, включая инфекции. Дополнительно назначаются анализы крови, оценивают уровень гормонов, показатели воспаления.

В сложных случаях забирают небольшой кусочек кожи – биоптат, и исследуют его под микроскопом. Если есть какие-либо симптомы со стороны суставов или других органов, может потребоваться рентген и консультация других специалистов: ревматолога, эндокринолога, инфекциониста, иммунолога.

Если диагноз подтверждается, устанавливается тяжесть болезни в зависимости от степени поражения кожи и влияния псориаза на качество жизни, и назначается лечение. Чем тяжелее стадия, тем более серьезное лечение назначит врач.

Если вы наблюдаетесь в кожно-венерологическом диспансере, вы можете встать на учет. Псориаз – хроническая болезнь, и посещать врача придется регулярно, чтобы корректировать лечение и следить за развитием болезни, а также не допустить развития сопутствующих заболеваний и проявлений, которые могут привести к инвалидности. По этой же причине лечение должно проводиться длительно, а не короткими курсами.

Врачом в карте пациента записываются результаты анализов, реакция на разное лечение, что помогает при следующих обострениях.

Планово дерматолога посещают 1-2 раза в год. Но при резком и сильном обострении нужно прийти к специалисту вне плана посещений. Это поможет быстрее выяснить причину обострения и назначить лечение, чтобы снова «приглушить» болезнь. В тяжелых случаях может потребоваться госпитализация.

Сезонные обострения
Псориаз часто обостряется сезонно, и в эти периоды нужно быть особенно внимательным к себе. Каждое новое обострение может протекать иначе, чем предыдущее. Поэтому, даже если прошлое лечение помогло, при новой вспышке псориаза рекомендуется все равно посетить врача и не заниматься самолечением.

Есть разновидность псориаза, который обостряется именно в холодное время года – поэтому нужно избегать переохлаждения и защищать кожу от ветра. Иногда вспышка псориаза наблюдается весной и осенью, в период авитаминозов и общего снижения иммунитета. В этот период следите за питанием, принимайте витамины и старайтесь не простужаться.

Соблюдение диеты
Диета является основным рычагом контроля псориаза. Соблюдая диету, которая по своей сути является просто здоровым питанием, можно значительно улучшить свое состояние.

Нужно исключить вредную пищу: острое, жирное и жареное, копчения и маринады. Готовить лучше на пару, отваривать или тушить блюда. Напротив, свежие овощи и фрукты будут очень кстати, особенно капуста, морковь и зелень. Они содержат множество минералов и витаминов, полезных для кожи. Нужно есть много круп и каш на их основе – гречку, овсянку, пшеницу.

Пищевые аллергии провоцируют общую аллергическую реакцию, и проявления псориаза могут стать ярче. Не ешьте те продукты, которые являются для вас аллергеном.

Уход за кожей

При псориазе кожа особенно нуждается в мягком уходе, ведь избыток отмерших клеток нужно удалять. В воде это можно сделать максимально деликатно, используя мягкие очищающие средства и мягкую губку, чтобы не повреждать кожу. При этом вода должна быть комфортной температуры – слишком горячая или холодная раздражают кожу.

После ванны или душа обязательно увлажняйте все тело средствами с маслами и кремом. При пересыхании в течение дня можно увлажнять кожу так часто, как возникает необходимость.

Важно избегать микротравм, не расчесывать и не повреждать кожу, выбирать мягкую неколючую одежду и постельное белье. Материалы предпочтительны натуральные, от синтетики часто возникает раздражение. Кондиционеры для белья желательно не использовать, а порошок для стирки выбирать максимально мягкий, например, для детского белья.

Также лучше выбирать такую работу, где не придется носить грубую форму или взаимодействовать с химикатами. Старайтесь защищать кожу от бытовой химии, порезов во время готовки, надевайте перчатки во время уборки.

Псориаз — болезнь, которая требует вдумчивого лечения, в противном случае она начнет доставлять дискомфорт. Найдите свой центр лечения этого заболевания, чтобы не запустить болезнь
Меньше стресса
Говорят, что все болезни от нервов. Доля истины в этом есть – стресс действительно провоцирует многие заболевания, и псориаз не исключение. Постарайтесь поменьше переживать и избегайте того, что вызывает такую реакцию. С псориазом придется жить, поэтому нужно обеспечить как можно больше покоя. Обязательно хорошо высыпайтесь, потому что хронический недосып – это стресс для всего организма.

Многие заболевшие страдают депрессией, стесняются своего тела. Обращение к психологу поможет решить эту проблему, и вы почувствуете себя лучше.

Изменение образа жизни
Ультрафиолет обычно помогает при псориазе – его даже назначают в качестве основной терапии, но с определенной длинной волны, чтобы получить максимальный эффект и минимум вреда. Можно и самому принимать солнечные ванны, но очень умеренно и тщательно защищать и увлажнять кожу. Она очень чувствительна, и вместо пользы можно получить легкий ожог, обострение псориаза или даже развитие новообразований кожи.

Немного спорта и прогулки на свежем воздухе улучшат здоровье, да и настроение будет на высоте. А это немаловажно при борьбе со стрессом. Дома нужно создать комфортную атмосферу – чаще делать влажную уборку и увлажнять воздух. Кожа при псориазе быстро сохнет, и дополнительное увлажнение воздуха не помешает. Есть специальные увлажнители, но и домашние цветы, аквариум или опрыскивание тоже помогают.

Отказ от вредных привычек, татуировок и пирсинга
Лучше совсем исключить курение и алкоголь. Также без специального назначения врача не принимать никаких лекарств, так как они тоже могут дать толчок к обострению болезни. При назначении медикаментов сообщайте врачу о том, что у вас есть псориаз – возможно, потребуется скорректировать лечение.

Не стоит украшать тело с помощью тату или пирсинга, даже если тяжесть вашего псориаза небольшая. Если болен кто-то из родственников, а вас псориаз обошел стороной, тату может спровоцировать появление заболевания, так как возможно, что вы наследственно предрасположены к аутоиммунным заболеваниям. Любая травма кожи при псориазе опасна, а при нанесении татуировок повреждения достаточно серьезны. Красители тоже вносят свою лепту.

Повышение иммунитета
Нужно избавиться от всех хронических активных или дремлющих инфекций, чтобы они не провоцировали обострение псориаза. Даже простой кариес или простуда могут снизить иммунитет. Для его повышения в теплое время года можно закаливаться, а в период массовых заболеваний избегать скоплений людей и не переохлаждаться.
Лекарственные препараты
Иногда соблюдение правил не помогает и приходится прибегать к помощи медикаментов, особенно при тяжелой стадии псориаза.

На начальных этапах используются специальные мази. При прогрессировании болезни могут подключить физиотерапию и системную терапию лекарственными препаратами. Ни в коем случае не занимайтесь самолечением и соблюдайте указанные врачом дозировки. Не применяйте незнакомый препарат без консультации врача.

Самое важное в лечение псориаза — постоянная терапия, которую нужно проходить под внимательным наблюдением врача. Мы поможем вам выбрать самую удобную клинику для консультации
С псориазом можно жить
К сожалению, излечить псориаз раз и навсегда пока что невозможно. Поэтому важно научиться жить с болезнью, максимально снизив ее влияние на здоровье и самочувствие. Если не допускать прогрессирования псориаза до тяжелых стадий, даже периоды обострений будут переноситься легче.

В отличие от генетики, на внешние факторы можно влиять. Если следовать всем рекомендациям вашего лечащего врача и простым советам, ремиссия – период, когда болезнь отступает – будет длиться дольше и качество жизни улучшится.

Немалое значение имеет распространение информации среди близких и друзей о том, что псориаз не заразен. Многие психологические проблемы больных связаны с мифом об инфекционности псориаза. Чем больше людей узнает о болезни – тем
комфортнее будет жить тем, кто живет с псориазом.

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