Псориаз — не приговор, как жить с таким диагнозом

В сложных случаях забирают небольшой кусочек кожи – биоптат, и исследуют его под микроскопом. Если есть какие-либо симптомы со стороны суставов или других органов, может потребоваться рентген и консультация других специалистов: ревматолога, эндокринолога, инфекциониста, иммунолога.
Если диагноз подтверждается, устанавливается тяжесть болезни в зависимости от степени поражения кожи и влияния псориаза на качество жизни, и назначается лечение. Чем тяжелее стадия, тем более серьезное лечение назначит врач.
Если вы наблюдаетесь в кожно-венерологическом диспансере, вы можете встать на учет. Псориаз – хроническая болезнь, и посещать врача придется регулярно, чтобы корректировать лечение и следить за развитием болезни, а также не допустить развития сопутствующих заболеваний и проявлений, которые могут привести к инвалидности. По этой же причине лечение должно проводиться длительно, а не короткими курсами.
Врачом в карте пациента записываются результаты анализов, реакция на разное лечение, что помогает при следующих обострениях.
Планово дерматолога посещают 1-2 раза в год. Но при резком и сильном обострении нужно прийти к специалисту вне плана посещений. Это поможет быстрее выяснить причину обострения и назначить лечение, чтобы снова «приглушить» болезнь. В тяжелых случаях может потребоваться госпитализация.
Есть разновидность псориаза, который обостряется именно в холодное время года – поэтому нужно избегать переохлаждения и защищать кожу от ветра. Иногда вспышка псориаза наблюдается весной и осенью, в период авитаминозов и общего снижения иммунитета. В этот период следите за питанием, принимайте витамины и старайтесь не простужаться.
Нужно исключить вредную пищу: острое, жирное и жареное, копчения и маринады. Готовить лучше на пару, отваривать или тушить блюда. Напротив, свежие овощи и фрукты будут очень кстати, особенно капуста, морковь и зелень. Они содержат множество минералов и витаминов, полезных для кожи. Нужно есть много круп и каш на их основе – гречку, овсянку, пшеницу.
Пищевые аллергии провоцируют общую аллергическую реакцию, и проявления псориаза могут стать ярче. Не ешьте те продукты, которые являются для вас аллергеном.
Уход за кожей
После ванны или душа обязательно увлажняйте все тело средствами с маслами и кремом. При пересыхании в течение дня можно увлажнять кожу так часто, как возникает необходимость.
Важно избегать микротравм, не расчесывать и не повреждать кожу, выбирать мягкую неколючую одежду и постельное белье. Материалы предпочтительны натуральные, от синтетики часто возникает раздражение. Кондиционеры для белья желательно не использовать, а порошок для стирки выбирать максимально мягкий, например, для детского белья.
Также лучше выбирать такую работу, где не придется носить грубую форму или взаимодействовать с химикатами. Старайтесь защищать кожу от бытовой химии, порезов во время готовки, надевайте перчатки во время уборки.
Многие заболевшие страдают депрессией, стесняются своего тела. Обращение к психологу поможет решить эту проблему, и вы почувствуете себя лучше.
Немного спорта и прогулки на свежем воздухе улучшат здоровье, да и настроение будет на высоте. А это немаловажно при борьбе со стрессом. Дома нужно создать комфортную атмосферу – чаще делать влажную уборку и увлажнять воздух. Кожа при псориазе быстро сохнет, и дополнительное увлажнение воздуха не помешает. Есть специальные увлажнители, но и домашние цветы, аквариум или опрыскивание тоже помогают.
Не стоит украшать тело с помощью тату или пирсинга, даже если тяжесть вашего псориаза небольшая. Если болен кто-то из родственников, а вас псориаз обошел стороной, тату может спровоцировать появление заболевания, так как возможно, что вы наследственно предрасположены к аутоиммунным заболеваниям. Любая травма кожи при псориазе опасна, а при нанесении татуировок повреждения достаточно серьезны. Красители тоже вносят свою лепту.
На начальных этапах используются специальные мази. При прогрессировании болезни могут подключить физиотерапию и системную терапию лекарственными препаратами. Ни в коем случае не занимайтесь самолечением и соблюдайте указанные врачом дозировки. Не применяйте незнакомый препарат без консультации врача.
В отличие от генетики, на внешние факторы можно влиять. Если следовать всем рекомендациям вашего лечащего врача и простым советам, ремиссия – период, когда болезнь отступает – будет длиться дольше и качество жизни улучшится.
Немалое значение имеет распространение информации среди близких и друзей о том, что псориаз не заразен. Многие психологические проблемы больных связаны с мифом об инфекционности псориаза. Чем больше людей узнает о болезни – тем
комфортнее будет жить тем, кто живет с псориазом.