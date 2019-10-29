Псориаз — не приговор, как жить с таким диагнозом

Дерматолог проводит внешний осмотр, исключает другие заболевания, включая инфекции. Дополнительно назначаются анализы крови, оценивают уровень гормонов, показатели воспаления.

В сложных случаях забирают небольшой кусочек кожи – биоптат, и исследуют его под микроскопом. Если есть какие-либо симптомы со стороны суставов или других органов, может потребоваться рентген и консультация других специалистов: ревматолога, эндокринолога, инфекциониста, иммунолога.

Если диагноз подтверждается, устанавливается тяжесть болезни в зависимости от степени поражения кожи и влияния псориаза на качество жизни, и назначается лечение. Чем тяжелее стадия, тем более серьезное лечение назначит врач.

Если вы наблюдаетесь в кожно-венерологическом диспансере, вы можете встать на учет. Псориаз – хроническая болезнь, и посещать врача придется регулярно, чтобы корректировать лечение и следить за развитием болезни, а также не допустить развития сопутствующих заболеваний и проявлений, которые могут привести к инвалидности. По этой же причине лечение должно проводиться длительно, а не короткими курсами.

Врачом в карте пациента записываются результаты анализов, реакция на разное лечение, что помогает при следующих обострениях.

Планово дерматолога посещают 1-2 раза в год. Но при резком и сильном обострении нужно прийти к специалисту вне плана посещений. Это поможет быстрее выяснить причину обострения и назначить лечение, чтобы снова «приглушить» болезнь. В тяжелых случаях может потребоваться госпитализация.