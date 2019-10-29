Присвоила чужой мобильный телефон жительница Бердска

Полиция просит помощи в установлении личности женщины, похитившей мобильник.
Покупатель стоял в торговом зале «Колорлона», рассматривая электроинструмент. Мобильный телефон, как рассказала следователь Следственного отдела бердской полиции Яна Соннова, мужчина положил на полку, пока крутил в руках инструмент. Вернув товар на место, покупатель ушёл, оставив мобильник на месте.
— На кадрах с камеры видно, как к полке с товаром подошли мужчина с женщиной, мужчина взял телефон показал его спутнице, но положил потом на место, — рассказала Яна Германовна.
А вот женщина, по словам следователя, не побрезговала чужим имуществом и положила чужой телефон себе в сумку. Пара удалилась из магазина, но видеокамеры всё запечатлели. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 часть 2 УК РФ «Кража». Женщина, считает капитан юстиции, похитила чужое, пусть и оставленное без присмотра, имущество и не сделала попытки найти хозяина или передать его руководству магазина.
Всем, кто узнал на фото мужчину или женщину, просьба связаться со следователем полиции (2-19-76) либо позвонить в дежурную часть (3-00-23). Также вы можете оставить информацию в редакции «Свидетеля» либо в комментариях к тексту.
Александра Бурковская, фото предоставлено бердским отделом МВД России
Источник: svidetel24.info