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Внимание! Сильный ветер бушует в Бердске

17:55 29.10.2019 Фото: pixabay.com
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Спасатели призывают жителей к внимательности и осторожности, не оставлять детей без присмотра и ограничить их нахождение на улице.

Внимание! Сильный ветер бушует в Бердске
Обо всех происшествиях необходимо сообщать по телефону 112 или 101

В Новосибирской области из-за сильного ветра действует экстренное предупреждение, сообщает ГУ МЧС по НСО.

В Новосибирской области установилась погода, способная вызвать происшествия чрезвычайного характера. По данным синоптиков, порывы ветра могут достигать 27 метров в секунду. МЧС России рекомендует обходить рекламные щиты, оборванные провода и раскачивающиеся конструкции, а также не парковать автомобили вблизи деревьев.

По данным Западно — Сибирского гидрометцентра, непогода прогнозировалась в регионе, начиная с 27 октября, и действует по настоящее время. Неблагоприятные метеоусловия распространились и на Новосибирск. Муниципальные власти и руководители объектов жизнеобеспечения получили соответствующие прогнозы.

Спасатели призывают жителей к внимательности и осторожности, не оставлять детей без присмотра и ограничить их нахождение на улице.

В ветреную погоду также особенно тщательно следует соблюдать меры пожарной безопасности. При сильном порывистом ветре возгорания значительно быстрее распространяются.

Обо всех происшествиях необходимо сообщать по телефону 112 или 101.

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От редакции

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телеграмма, 29 октября 2019 18:40
Скоро прибуду. Мери Попинс

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