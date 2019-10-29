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Здоровье / Общество

Чешется и болит голова? Шапки вызывают рак кожи

21:00 29.10.2019 Фото: pixabay.com
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В России ежегодно покупают шапки почти 50 миллионов человек. Из них 80% — это производства Казахстана, Китая и Узбекистана, и лишь 10 миллионов – от качественных производителей.

Чешется и болит голова? Шапки вызывают рак кожи
Каждая женщина после 30 лет сталкивается с такой проблемой

Каждая женщина после 30 лет сталкивается с такой проблемой.
Если чешется голова и начинают выпадать волосы, то есть опасность появления опухоли. Невролог рассказал, какие могут быть последствия простой головной боли и как этого избежать. Врач Дмитрий Разумовский из Воронежа уже 5 лет изучает влияние одежды на раковые заболевания. Он предупредил, что каждая десятая шапка в России опасна. Причиной стали вещества, добавляемые при стирке головного убора, а также неправильная термообработка изделия.

В России ежегодно покупают шапки почти 50 миллионов человек. Из них 80% — это производства Казахстана, Китая и Узбекистана, и лишь 10 миллионов – от качественных производителей. Добавление химвеществ при хранении и стирке шапок вызывает рак кожи, что было доказано российскими учёными в 2018 году. В США от шапок умерли 13 человек за прошлый год.

Так зачем это делается? Химвещества позволяют шапкам не терять форму при высокой влажности, весь вред скапливается в области резинки и бубенцов. Опасными являются и шапки-ушанки, а также с повязкой вокруг подбородка. Если после ношения шапки чешется кожа, начинают выпадать волосы, то это первый признак появления доброкачественной опухоли.

Это сопровождается и сильной головной болью, ведь химикаты попадают внутрь за счёт слизистой оболочки. Ещё одной причиной боли являются слабые сосуды головы, ведь после летней одежды сложно быстро перестроиться на тяжёлую зимнюю. Невролог уточнил, для определения хорошей шапки необходимо смотреть на этикетку и на ней не должно быть химических компонентов, а лучше носить классическую шапку без бубенцов, ушей и стразов. Для этой категории всегда используется химия при хранении уборов.

Источник: vistanews.ru

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