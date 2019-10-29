Поднять штрафы за выход на лёд могут для рыбаков Бердска

Первые профилактические мероприятия по безопасности на льду уже начались.
Несмотря на то что вода во всех водоёмах ещё остаётся открытой, Министерство чрезвычайных ситуаций по Новосибирской области делает первые шаги перед предстоящим зимним сезоном. Под особым вниманием специалистов регионального ведомства – выставление знаков, запрещающих выезд и выход на лёд. Также сотрудники МЧС следят за тем, чтобы власти муниципалитетов вовремя проводили обвалование и заграждение мест выездов техники на лёд, а также подготовку оборудования и дежурного персонала для работы на ледовых переправах.
Помимо этого, как сообщили в пресс-центре регионального ведомств, было предложено почти вдвое увеличить штрафы за несанкционированный выезд на лёд. В ближайшее время эта инициатива будет рассмотрена на законодательном уровне Новосибирской области.
Штраф за несанкционированный выезд на лёд с нынешних 300-1000 рублей может подняться до 500 — 2000 рублей.
Выезжать на водоёмы, как рассказал инспектор бердского инспекторского участка ГИМС по Новосибирской области Олег Колобов, по-прежнему можно будет только там, где официально будут работать ледовые переправы. В Новосибирской области их традиционно открывают в Ордынском районе в конце декабря, когда лед достигает 25-сантиметровой толщины.
— Потерпите немного, пока лёд не окрепнет, — обратился Колобов к рыбакам. – Не выходите на рыбалку по одному, держите всегда заряженным мобильный телефон, а также имейте необходимый инвентарь, который вам поможет в случае ЧС. И всегда предупреждайте близких о месте вашего лова.
Александра Бурковская, фото автора
Источник: svidetel24.info