Поднять штрафы за выход на лёд могут для рыбаков Бердска
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
08.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Поднять штрафы за выход на лёд могут для рыбаков Бердска

5:54:4610/29/2019
0

<div></div>


Первые профилактические мероприятия по безопасности на льду уже начались.


Несмотря на то что вода во всех водоёмах ещё остаётся открытой, Министерство чрезвычайных ситуаций по Новосибирской области делает первые шаги перед предстоящим зимним сезоном. Под особым вниманием специалистов регионального ведомства – выставление знаков, запрещающих выезд и выход на лёд. Также сотрудники МЧС следят за тем, чтобы власти муниципалитетов вовремя проводили обвалование и заграждение мест выездов техники на лёд, а также подготовку оборудования и дежурного персонала для работы на ледовых переправах.


Помимо этого, как сообщили в пресс-центре регионального ведомств, было предложено почти вдвое увеличить штрафы за несанкционированный выезд на лёд. В ближайшее время эта инициатива будет рассмотрена на законодательном уровне Новосибирской области.


Штраф за несанкционированный выезд на лёд с нынешних 300-1000 рублей может подняться до 500 — 2000 рублей.


Выезжать на водоёмы, как рассказал инспектор бердского инспекторского участка ГИМС по Новосибирской области Олег Колобов, по-прежнему можно будет только там, где официально будут работать ледовые переправы. В Новосибирской области их традиционно открывают в Ордынском районе в конце декабря, когда лед достигает 25-сантиметровой толщины.


— Потерпите немного, пока лёд не окрепнет, — обратился Колобов к рыбакам. – Не выходите на рыбалку по одному, держите всегда заряженным мобильный телефон, а также имейте необходимый инвентарь, который вам поможет в случае ЧС. И всегда предупреждайте близких о месте вашего лова.


Александра Бурковская, фото автора


Источник: svidetel24.info

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Слова поддержки на День поминовения усопших воинов 9 мая в стихах
    6:00:42 5/9/2021
    Слова поддержки на День поминовения усопших воинов 9 мая в стихах
    Открытки с 9 Мая 2021: самые красивые и патриотичные поздравления в стихах
    5:00:44 5/9/2021
    Открытки с 9 Мая 2021: самые красивые и патриотичные поздравления в стихах
    День Победы-2021: за первую неделю войны 6680 добровольцев ушли на фронт из Новосибирской области
    4:00:12 5/9/2021
    День Победы-2021: за первую неделю войны 6680 добровольцев ушли на фронт из Новосибирской области
    Поздравления с именинами Глафире на 9 мая в День Ангела
    3:00:38 5/9/2021
    Поздравления с именинами Глафире на 9 мая в День Ангела
    Из-за удивительного гена люди в возрасте 105 лет и старше живут дольше
    3:00:08 5/9/2021
    Из-за удивительного гена люди в возрасте 105 лет и старше живут дольше
    Вечером 12 мая заканчивается Рамадан-2021: традиции мусульман в великий праздник ислама
    2:00:47 5/9/2021
    Поздравление с Днем Победы на 9 мая 2021 и самые красивые открытки
    1:10:44 5/9/2021
    Поздравление с Днем Победы на 9 мая 2021 и самые красивые открытки
    Когда сажать огурцы май и июне в 2021 году: подготовка рассады к теплице и открытому грунту
    1:00:40 5/9/2021
    Когда сажать огурцы май и июне в 2021 году: подготовка рассады к теплице и открытому грунту
    Открытки на Красную горку 9 мая 2021 года и красивые поздравления в стихах
    11:20:39 5/8/2021
    Открытки на Красную горку 9 мая 2021 года и красивые поздравления в стихах
    Неблагоприятные даты для посадки картофеля в мае 2021 по лунному календарю
    10:20:29 5/8/2021
    Неблагоприятные даты для посадки картофеля в мае 2021 по лунному календарю