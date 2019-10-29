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Отец с двумя малолетними сыновьями без вести пропал в Уфе

19:51 29.10.2019 Фото: СК РФ
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37-летний Артем Мазов и двое его сыновей — 5-летний Вячеслав и 8-летний Ильи ушли 26 октября из дома. Ориентировка.

Отец с двумя малолетними сыновьями без вести пропал в Уфе
37-летний Артем Мазов и двое его сыновей — 5-летний Вячеслав и 8-летний Ильи ушли 26 октября из дома

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан с целью проведения полного комплекса следственных мероприятий, направленных на установление местонахождения пропавших без вести 37-летнего Артема Мазова и двоих его сыновей — 5-летнего Вячеслава и 8-летнего Ильи, возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, малолетних).

Как установлено следствием, в правоохранительные органы обратилась мать двоих детей, заявив, что 26 октября 2019 года ее супруг с сыновьями ушел из дома, расположенного в Калининском районе города Уфы, и до настоящего времени их местонахождение неизвестно.

В настоящее время проводятся неотложные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения детей и их отца, а также всех обстоятельств исчезновения. На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты совместно с сотрудниками полиции.

Приметы Артема Мазова: 37 лет, рост 186 см, худощавого телосложения, глаза серые. Был одет в чёрную куртку, синие джинсы, серые ботинки.

Приметы Ильи Мазова: 8 лет, рост 138 см, худощавого телосложения, волосы светлые русые, глаза карие, имеется родинка над губой справа. Был одет в голубую шапку, зелёную куртку, серые джинсы, темно-синие кроссовки.

Приметы Вячеслава Мазова: 5 лет, рост 116 см, плотного телосложения, волосы светлые, глаза карие. Был одет в голубую шапку, темно-синюю куртку, чёрные джинсы, серые ботинки.

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