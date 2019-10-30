Мир не готов: всего лишь за 36 часов землян охватит пандемия

Если в какой-либо одной стране будет зафиксирована вспышка заболевания, схожая по принципу распространения с гриппом, то она буквально в считанные часы перейдет и на другие страны, охватив в итоге весь мир

Специалисты из университета Джонса Хопкинса (США) проанализировали системы здравоохранения разных стран и сделали вывод, что мир абсолютно не подготовлен к возможным пандемиям. Поэтому всего лишь за 36 часов опасные болезни смогут охватить всю планету.

Такая скорость распространения, по мнению ученых, обусловлена тем, что в настоящее время множество жителей Земли постоянно путешествует, посещая при этом самые разные страны. В связи с этим, если в какой-либо одной стране будет зафиксирована вспышка заболевания, схожая по принципу распространения с гриппом, то она буквально в считанные часы перейдет и на другие страны, охватив в итоге весь мир.

Ученые выявили и страны, которое больше или меньше других подготовлены к подобным заболеваниям. Так, например, Америка, Канада, Великобритания, Австралия и Скандинавия в целом достаточно хорошо готовы к развитию подобного сценария. Правда, стоит отметить, что именно там довольно часто фиксируются разного рода вспышки болезней. Хуже всего же, по мнению ученых, подготовлены страны Африки и Россия, где пандемий давно не наблюдалось. Поэтому именно здесь, как считают исследователи, эффект будет наиболее катастрофичен.

В качестве же рекомендаций авторы отчета называют выделение дополнительных средств для организации профилактики заболеваний. При этом более богатые страны должны помочь тем, у которых этих средств нет.