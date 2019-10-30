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Запрет на огласку совершенных детьми преступлений поддерживает прокурор Бердска

16:30 30.10.2019, Марина Волкова Фото: прокуратуры Бердска
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Роман Сивак считает, что придание гласности, кликбейта и публичности таким вещам, добавляют им популярности. И это все может привести к необратимым последствиям.

Запрет на огласку совершенных детьми преступлений поддерживает прокурор Бердска
Прокурор Бердска Роман Сивак

Генпрокуратура России предложила ввести запрет на публикации о преступлениях, совершенных подростками 23 октября.
Ведомство уже предложило Министерству цифрового развития и массовых коммуникаций усовершенствовать законодательство о СМИ по данному вопросу. В Генпрокуратруе отмечают, что эти меры связаны с желанием предотвратить повторение преступлений.
Прокурор Бердска Роман Сивак поддерживает эту инициативу.

— Я считаю, что придание гласности, кликбейта и публичности таким вещам, просто добавляют им популярности. Психика несовершеннолетних несостоявшаяся. К тому же в этом возрасте у детей коллективное мнение намного дороже и влиятельнее, чем мнение одного человека. Боязнь выделиться из толпы, всегда есть. Это все может привести к необратимым последствиям. Нужно убрать фон шума. Никто не говорит о том, что «бах» и вся информация о таких преступлениях исчезнет в СМИ. Шум уйдет и, на мой взгляд, это положительно скажется, — высказал мнение Роман Андреевич.

Как сообщал «курьер. Среда. Бердск», решение Генпрокуратуры о запрет на публикации о преступлениях, совершенных подростками было принято после проверки в Забайкальском крае и ряде других регионов России. Было выявлено, что информация о криминальной субкультуре очень быстро распространяется через интернет. За последние несколько месяцев более семи тысяч сайтов были заблокированы за призывы ко всевозможными деструктивным движениям.

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От редакции

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Новый мэр, 30 октября 2019 17:00
Как не включишь ТВ, наш президент готовится к войне, кого то в рай кого то в ад распределяет.Фильмы только криминал, и порево. Шоу дом2 и Украина с криками оскорблениями вещают с утра до ночи.Психика несовершеннолетних несостоявшаяся. К тому же в этом возрасте у детей коллективное мнение намного дороже и влиятельнее, чем мнение одного человека. Боязнь выделиться из толпы, всегда есть. Это все может привести к необратимым последствиям. Нужно убрать фон шума. Никто не говорит о том, что «бах» и вся информация о таких преступлениях исчезнет в СМИ. Шум уйдет и, на мой взгляд, это положительно скажется, — высказал мнение Роман Андреевич.
А если серьёзно, то все понимают про кого он говорит.И ясно как белый день,что боятся они правды трагедии,а не ту версию которой нас кормят
Гость, 30 октября 2019 17:44
Смотри канал "Карусель" - там добрые мультики для детишек! Свобода ж выбора, йооо-мана!
Гость, 30 октября 2019 17:42
Стоп токинг эбаот кликбейт! Или говорите по-русски!
a.danilov, 30 октября 2019 17:57
каким аналогом в русском языке предлагаете заменить "кликбейт"?
Гость, 30 октября 2019 17:47
А к чему готовиться президенту, если "немцы" вышли на рубежи сентября 1941 года?! В прибалтике уже, на украине, в молдавии, в грузии! Предлагаешь не замечать?! Или сдаться?!
Вот, 30 октября 2019 19:54
Многозначное русское слово - "помойка".
Ага, 30 октября 2019 17:52
Согласен. Юнцов безмозглых нынче много. За "лайк" пойдут на что угодно.

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