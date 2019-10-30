Запрет на огласку совершенных детьми преступлений поддерживает прокурор Бердска

Роман Сивак считает, что придание гласности, кликбейта и публичности таким вещам, добавляют им популярности. И это все может привести к необратимым последствиям.

Прокурор Бердска Роман Сивак

Генпрокуратура России предложила ввести запрет на публикации о преступлениях, совершенных подростками 23 октября.

Ведомство уже предложило Министерству цифрового развития и массовых коммуникаций усовершенствовать законодательство о СМИ по данному вопросу. В Генпрокуратруе отмечают, что эти меры связаны с желанием предотвратить повторение преступлений.

Прокурор Бердска Роман Сивак поддерживает эту инициативу.

— Я считаю, что придание гласности, кликбейта и публичности таким вещам, просто добавляют им популярности. Психика несовершеннолетних несостоявшаяся. К тому же в этом возрасте у детей коллективное мнение намного дороже и влиятельнее, чем мнение одного человека. Боязнь выделиться из толпы, всегда есть. Это все может привести к необратимым последствиям. Нужно убрать фон шума. Никто не говорит о том, что «бах» и вся информация о таких преступлениях исчезнет в СМИ. Шум уйдет и, на мой взгляд, это положительно скажется, — высказал мнение Роман Андреевич.

Как сообщал «курьер. Среда. Бердск», решение Генпрокуратуры о запрет на публикации о преступлениях, совершенных подростками было принято после проверки в Забайкальском крае и ряде других регионов России. Было выявлено, что информация о криминальной субкультуре очень быстро распространяется через интернет. За последние несколько месяцев более семи тысяч сайтов были заблокированы за призывы ко всевозможными деструктивным движениям.