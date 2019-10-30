Как получить компенсацию оплаты за детсад родителям в Бердске

Вернуть часть оплаты можно только при условии: среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума.

Государство компенсирует до 70% оплаты за детсад

Имеют право получить компенсацию части родительской платы за детский сад родители Бердска. Данное право закреплено постановлением №422-п Новосибирской области от 30 сентября 2013 года. Центр социальной поддержки населения Бердска разъясняет условия и порядок получения компенсации.

Вернется до 70% оплаты

Компенсация предусмотрена в размере:



-20% среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми вгосударственных и муниципальных образовательных организациях Новосибирской области, реализующих образовательную программу дошкольного образования, на первого ребенка;-50% размера такой платы на второго ребенка-70% размера такой платы на третьего ребенка и последующих детей.

Рассчитайте среднедушевой доход

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, выплачиваемой родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации (далее – компенсация) выплачивается родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, ежеквартально, при условии, что на день обращения среднедушевой доход семьи заявителя не превышает 1,5 величины прожиточного минимума, действующей в Новосибирской области на 1 января года, в котором предоставляется компенсация.

Компенсация предоставляется в заявительном порядке одному из родителей (законных представителей) ребенка, посещающего образовательную организацию на территории Новосибирской области, при наличии заключенного договора с соответствующей образовательной организацией.

Нужные документы

К заявлению прилагаются следующие документы:

-паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;

-свидетельство(а) о рождении ребенка (детей), возраст которого (которых) не превышает 18 лет;

-договор между образовательной организацией и родителями (законными представителями) ребенка, ее посещающего;

-страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (по собственной инициативе заявителя);

-документы о доходах заявителя и членов его семьи за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу обращения в отдел пособий и социальных выплат, для исчисления среднедушевого дохода семьи (кроме справок территориального органа Пенсионного фонда РФ или иного органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, о подтверждении получения пенсии нетрудоспособным заявителем (членом его семьи) и справок о получении заявителем (членом его семьи) компенсационной выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами, или ежемесячной выплаты лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы, справок (сведений) органа службы занятости по месту жительства заявителя (члена его семьи) о назначенных социальных выплатах безработному заявителю (члену его семьи), которые представляются заявителями по собственной инициативе);

-документы, содержащие сведения о лицах, проживающих совместно с заявителем по месту жительства (пребывания), выданные не ранее чем за один месяц до дня обращения с заявлением о назначении компенсации;

-документ, удостоверяющий полномочия законного представителя ребенка.

В случае представления копий документов, не заверенных в установленном законом порядке, заявителем представляются и их подлинники.

В случае если для предоставления государственной услуги необходима обработка персональных данных лица, не являющегося заявителем, одновременно с документами, указанными выше представляется согласие на обработку персональных данных указанного лица или его законного представителя.

Подождите месяц

Компенсация предоставляется (при наличии оснований) с месяца, в котором подано заявление о ее предоставлении, но не ранее месяца начала действия договора между образовательной организацией и родителями (законными представителями) ребенка, посещающего образовательную организацию. Компенсация назначается на период действия договора между образовательной организацией и родителями (законными представителями) ребенка, ее посещающего, но не более чем на один год. Год исчисляется с месяца, следующего за месяцем, в котором подано заявление о назначении компенсации. Для продления компенсации на каждый последующий период специалистам Центра в месяце, предшествующем началу следующего года, подается заявление о продлении компенсации. К заявлению прилагаются документы о доходах заявителя и членов его семьи за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу обращения, для исчисления среднедушевого дохода семьи.

Напоминаем получателям компенсации, что заявитель обязан в письменной форме извещать специалистов Центра о наступлении обстоятельств, влекущих изменение персональных данных (ФИО, счет в кредитной организации) или прекращении права на получение компенсации, не позднее 30 календарных дней со дня наступления таких обстоятельств.

Обращаться за предоставлением компенсации следует:

Филиал МФЦ в Бердске, м-н Радужный 7/1, понедельник, среда, пятница с 8.00 до 18.00, вторник и четверг с 8.00 до 20.00, суббота с 9.00 до 14.00.

Центр социальной поддержки населения Бердска, ул. Кирова 2/1, приемные дни: понедельник, среда, четверг с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00 в кабинет 32, телефон для консультаций: 5-61-04, 5-60-51.

По информации Центра социальной поддержки населения Бердска подготовила Галина Панчева