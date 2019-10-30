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Бесплатно увезут на праздник Дня народного единства в Новосибирск жителей Бердска

09:45 30.10.2019, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Поехать на фестивали и концертные программы на площадь Пименова могут все желающие. Желательно предварительно подать заявку.

Бесплатно увезут на праздник Дня народного единства в Новосибирск жителей Бердска
За бердчанами из Новосибирска придут автобусы

Побывать на празднике Дня народного единства 4 ноября в Новосибирске смогут жители Бердска. На мероприятия, проходящие на площади Пименова, их увезут бесплатно.

Как сообщила начальник отдела культуры Оксана Мокриенко, в этом году Новосибирск предоставил бесплатный транспорт для бердчан. Из Бердска ждут делегацию на площади Пименова, где пройдут различные фестивали, концертные программы новосибирских коллективов.

— Есть возможность, в принципе, по желанию, съездить и посмотреть праздничные мероприятия в Новосибирске. Желательно предварительно подать управделами горадминистрации заявку, чтобы знать, сколько человек отправятся на праздник в областной центр, — отметила Мокриенко.

По словам Оксаны Михайловны, по предварительной информации, автобусы будут отходить из Бердска в 10.00.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 4 ноября, в День народного единства в Бердске пройдет Крестный ход.

Проследует Крестный ход от Преображенского собора в 10.00 до площадки «Праздничная» в городском парке культуры и отдыха (напротив кинотеатра «Орион»), где пройдет игровая программа. Так как погодные условия оставляют желать лучшего, она будет недолгой, примерно, 30-40 минут.

Автор видео Галина Панчева

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От редакции

Вы ездите на праздники в Новосибирск?

Аноним, 30 октября 2019 10:40
НВР:
а кто назад привезет .............? тогда и подуумаем

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