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Пять новых ПАЗов за 8,5 млн рублей заменили изношенные автобусы в Бердске

10:30 30.10.2019, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Новый общественный транспорт выйдет на линию в течение месяца. На какие маршруты, пока неизвестно. Все автобусы приспособлены для перевозки колясочников. Гарантийный пробег 60 тыс. км.

Пять новых ПАЗов за 8,5 млн рублей заменили изношенные автобусы в Бердске
Новые автобусы приспособлены для перевозки инвалидов

Пять новых автобусов для муниципального ПАТП прибыли в Бердск. В пятницу, 25 октября, они заехали в гараж пассажирского автопредприятия. Но на бердские дороги они выйдут примерно через месяц, сообщила сегодня, 29 октября, директор АТП Елена Бороздина.

— Сейчас мы ждем от администрации оригинал акта приема-передачи автобусов. Затем, ставим их на учет. Их надо застраховать, подготовить. Думаю, в течение месяца максимум решим все вопросы, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Елена Бороздина.

Несмотря на то, что транспортом распоряжается само ПАТП, сказать, на какие маршруты поставят новые автобусы, она затруднилась:

— Это же не увеличение автопарка, а замена изношенных автобусов.

За новые автобусы администрация заплатила поставщику, выигравшему аукцион, около 8,5 млн рублей. Цена одной единицы техники составила примерно1 693 000 рублей. На автобусы установлена гарантия производителя – не менее 24 месяцев или 60 000 км пробега.

В город пришли низкопольные ПАЗы, адаптированные для перевозки инвалидов-калясочников.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в июле было подписано соглашение с министерством транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области о выделении Бердску из регионального бюджета субсидии на приобретение пассажирского транспорта — для маршрутов регулярных перевозок.

— По условиям софинансирования городской бюджет добавляет 40% стоимости. Область дает 5 млн, Бердск — 3,3 млн. На эти деньги мы сможем купить 5 «пазиков», — поясняла «Курьер. Среда. Бердск» начальник транспортного отдела мэрии Надежда Нятина. — Это будет замена устаревших автобусов, обновление автопарка. Износ пассажирского транспорта достаточно велик. Обновим автобусы, которые ходят по маршрутам, сократятся сходы, проезд станет более комфортным.

С 2017 года город купил для нужд пассажирского АТП 12 автобусов.

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