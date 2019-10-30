Пять новых ПАЗов за 8,5 млн рублей заменили изношенные автобусы в Бердске

Новый общественный транспорт выйдет на линию в течение месяца. На какие маршруты, пока неизвестно. Все автобусы приспособлены для перевозки колясочников. Гарантийный пробег 60 тыс. км.

Новые автобусы приспособлены для перевозки инвалидов

Пять новых автобусов для муниципального ПАТП прибыли в Бердск. В пятницу, 25 октября, они заехали в гараж пассажирского автопредприятия. Но на бердские дороги они выйдут примерно через месяц, сообщила сегодня, 29 октября, директор АТП Елена Бороздина.

— Сейчас мы ждем от администрации оригинал акта приема-передачи автобусов. Затем, ставим их на учет. Их надо застраховать, подготовить. Думаю, в течение месяца максимум решим все вопросы, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Елена Бороздина.

Несмотря на то, что транспортом распоряжается само ПАТП, сказать, на какие маршруты поставят новые автобусы, она затруднилась:



— Это же не увеличение автопарка, а замена изношенных автобусов.

За новые автобусы администрация заплатила поставщику, выигравшему аукцион, около 8,5 млн рублей. Цена одной единицы техники составила примерно1 693 000 рублей. На автобусы установлена гарантия производителя – не менее 24 месяцев или 60 000 км пробега.

В город пришли низкопольные ПАЗы, адаптированные для перевозки инвалидов-калясочников.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в июле было подписано соглашение с министерством транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области о выделении Бердску из регионального бюджета субсидии на приобретение пассажирского транспорта — для маршрутов регулярных перевозок.

— По условиям софинансирования городской бюджет добавляет 40% стоимости. Область дает 5 млн, Бердск — 3,3 млн. На эти деньги мы сможем купить 5 «пазиков», — поясняла «Курьер. Среда. Бердск» начальник транспортного отдела мэрии Надежда Нятина. — Это будет замена устаревших автобусов, обновление автопарка. Износ пассажирского транспорта достаточно велик. Обновим автобусы, которые ходят по маршрутам, сократятся сходы, проезд станет более комфортным.

С 2017 года город купил для нужд пассажирского АТП 12 автобусов.