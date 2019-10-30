Пять новых ПАЗов за 8,5 млн рублей заменили изношенные автобусы в Бердске

Пять новых автобусов для муниципального ПАТП прибыли в Бердск. В пятницу, 25 октября, они заехали в гараж пассажирского автопредприятия. Но на бердские дороги они выйдут примерно через месяц, сообщила сегодня, 29 октября, директор АТП Елена Бороздина.
— Сейчас мы ждем от администрации оригинал акта приема-передачи автобусов. Затем, ставим их на учет. Их надо застраховать, подготовить. Думаю, в течение месяца максимум решим все вопросы, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Елена Бороздина.
Несмотря на то, что транспортом распоряжается само ПАТП, сказать, на какие маршруты поставят новые автобусы, она затруднилась:
За новые автобусы администрация заплатила поставщику, выигравшему аукцион, около 8,5 млн рублей. Цена одной единицы техники составила примерно1 693 000 рублей. На автобусы установлена гарантия производителя – не менее 24 месяцев или 60 000 км пробега.
В город пришли низкопольные ПАЗы, адаптированные для перевозки инвалидов-калясочников.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в июле было подписано соглашение с министерством транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области о выделении Бердску из регионального бюджета субсидии на приобретение пассажирского транспорта — для маршрутов регулярных перевозок.
— По условиям софинансирования городской бюджет добавляет 40% стоимости. Область дает 5 млн, Бердск — 3,3 млн. На эти деньги мы сможем купить 5 «пазиков», — поясняла «Курьер. Среда. Бердск» начальник транспортного отдела мэрии Надежда Нятина. — Это будет замена устаревших автобусов, обновление автопарка. Износ пассажирского транспорта достаточно велик. Обновим автобусы, которые ходят по маршрутам, сократятся сходы, проезд станет более комфортным.
С 2017 года город купил для нужд пассажирского АТП 12 автобусов.