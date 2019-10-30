Стрельбой по колесам остановили пьяного тракториста в селе Чебаклы полицейские

В ходе разбирательства у 29-летнего мужчины были выявлены признаки опьянения, однако от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался.

В Чистоозерном районе автоинспекторы задержали нетрезвого водителя трактора

27.10.2019 в Чистоозерном районе экипаж ДПС районной Госавтоинспекции, находясь на маршруте патрулирования, получил сообщение о том, что из с. Чебаклы в сторону р.п. Чистоозерное движется трактор МТЗ без государственных регистрационных знаков под управлением нетрезвого водителя.

Около 16.20, обнаружив на 24-м км автодороги транспортное средство, автоинспекторы попытались его остановить. На сигнал жезла об остановке водитель трактора не прореагировал и продолжил движение. Сотрудники ДПС организовали преследование, в ходе которого с помощью громкоговорящего устройства потребовали от водителя остановиться, однако он продолжал двигаться на большой скорости, выезжая на встречную полосу.

В связи с тем, что правонарушитель создавал реальную угрозу жизни и здоровью другим участникам движения, полицейскими было принятии решение о применении табельного оружия.

После того как водитель трактора проигнорировал предупредительные выстрелы в воздух, автоинспекторы произвели несколько прицельных выстрелов по задним колесам трактора, в результате чего транспортное средство было остановлено.

Автоинспекторы задержали водителя трактора и доставили в Отделение МВД России по Чистоозерному району. В ходе разбирательства у 29-летнего мужчины были выявлены признаки опьянения, однако от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался. В отношении нарушителя составлен административный материал по ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ, предусматривающей наказание в виде лишения водительских прав на срок до двух лет и наложение штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Также задержанный будет привлечен к ответственности за неповиновение законному требованию сотрудника полиции.

Видео МВД по НСО

Источник: МВД по НСО