Бог спас: Выбрались из трясины вместе с коровой и теленком мальчишки на Малиновом острове в Бердске

Старый Бердск располагался в окружении живописной природы

Рисковали утонуть в болоте мальчишки в Бердске. Да вот только погнали их в опасную трясину любознательность и детская бесшабашность.

Первые послевоенные годы были почти такими же тяжелыми, как и во время войны. Многие бердчане не вернулись домой — погибли, защищая Отчизну. Матери продолжали работать с утра до вечера, чтобы прокормить своих детей. Ребятишки в свободное от учебы время были предоставлены самим себе. И каждый из них находил для себя занятие, порой не самое полезное и безопасное.

В 1947 году бердчанину Владимиру Мелехину исполнилось 9 лет. Он хорошо помнит весну этого года. По тем временам у их соседки, старушки, случилась страшная трагедия — пропала коровка-кормилица. Не уследил пастух. Долго искали животинку да так и не нашли. Решили, что утонула Буренка в болоте, которое располагалось недалеко от Бердска.

В городе среди детворы ходили легенды о Малиновой горке — островке посреди болотной топи. Малина там такая крупная и такая сладкая, которую отродясь в Бердске не пробовали. Но только к островку этому никто дороги не знал. По крайней мере, из местной детворы. А болото было пугающим, с выходящим из черной трясины газом. Поговаривали, что сгинуло там не только огромное число домашних животных, но и люди погибали. Смерть страшная. Да только Володьку да его закадычного друга это не остановило. Однажды они решили исследовать болото и найти дорогу до Малиновой горки. Взяли палки и пошли. Не миновать бы беды, да возле болота увидели они коровку соседки-старушки. Та смело шагнула в болото, прошла определенный путь, а затем вплавь добралась до заветного островка.

Мальчишки разделись до трусов и отправились в путь. Без происшествий дошли до воды, пустились вплавь, вышли на остров. Корову не нашли. Зато набрели на заросли малины. Она, действительно, оказалась очень вкусной. Тем же путем выбрались из болота.

Между собой мальчишки договорились, что никому не расскажут ни про корову, ни про остров. Они решили сами сделать доброе дело для соседки. На следующий день взяли с собой веревку и отправились на Малиновый остров. И сразу же набрели на корову, и не только на нее, рядом пасся теленочек. Видимо, на острове она и отелилась им. Коровка на удивление спокойно отнеслась к тому, что мальчишки привязали ей веревку на рога и повели к воде. Поплыла вслед за ними. За мамкой рванул и телок. Привели корову к дому соседки, привязали ее, а сами ушли.

Счастью старушки не было предела. И хотя хотели остаться мальчишки неизвестными героями, у них это не получилось. Прознала бабушка про то, кто привел ее коровку с теленочком. И как награда каждое утро мальчишек ждала кружка парного молока от благодарной соседки.

Вовка за свой героизм получил хорошую трепку от матери. И больше на остров не ходил. Мама в своем гневе была очень убедительна в том, что это место опасно не то что для детей, но и для взрослых.