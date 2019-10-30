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Таксисты с неисправным рулевым управлением перевозят пассажиров в Новосибирске

20:49 30.10.2019 Фото: pixabay.com
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У некоторых нет лицензии, проходят медицинские осмотры в организациях, не имеющие лицензий.

Таксисты с неисправным рулевым управлением перевозят пассажиров в Новосибирске
Прокуратура Первомайского района Новосибирска обратилась в суд с иском о запрете деятельности услуг такси, не отвечающих требованиям законодательства

Прокуратура Первомайского района Новосибирска по обращению предпринимателя, оказывающего услуги по установленному уполномоченным органом маршруту, о перевозке пассажиров нелегальным перевозчиком провела проверку исполнения законодательства в сфере перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, трудового законодательства.
К выездной проверке привлечены специалисты 1 МОТН и РАМТС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области, отдела автодорожного надзора Западно-Сибирского МУ ГАДН, Министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области

Установлено, что проверяемый предприниматель осуществляет деятельность по оказанию услуг такси (не согласованный постоянный маршрут).

В ходе проверки остановлено транспортное средство (такси) с неисправным рулевым управлением. Указанное транспортное средство помещено на специализированную стоянку. Проверкой соблюдения трудового законодательства установлено, что предприниматель не заключил с водителем такси трудовой договор. Приказы о приеме на работу водителей предпринимателем не издавались.

Кроме того, установлено, что предрейсовые медицинские осмотры водителей проводит организация, не имеющая лицензии. Послерейсовые медицинские осмотры не проводятся.

По результатам проверки прокуратура внесла предпринимателю представление, в отношении него возбудила административное дело по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства). Кроме того, прокурор района предъявил в суд иск о прекращении ИП деятельности, создающей угрозу жизни и здоровью неопределенному кругу лиц (на рассмотрении).

Рассмотрение актов прокуратуры взято на контроль.

Источник: Прокуратура НСО

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От редакции

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Аноним, 30 октября 2019 21:43
ошибка в заголовке - в неисправным рулевым

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