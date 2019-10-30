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Stop: работу опасного для жизни крана на стройке запретили на 30 дней в Новосибирске

09:00 30.10.2019 Фото: pixabay.com
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Допускалась работа башенного крана в стесненных условиях без координации защиты, на тележках механизмов передвижения демонтированы элементы буферного устройства ходовой тележки.

Stop: работу опасного для жизни крана на стройке запретили на 30 дней в Новосибирске
Деятельность опасного крана приостановлена на 30 суток

В Новосибирске, на строительной площадке, судебные приставы приостановили деятельность опасного крана на стройке жилого комплекса.
Сотрудниками Сибирского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору при проведении мероприятий по контролю на опасных объектах, принадлежащих ООО «Краномонтаж», выявлены нарушения в работе башенного крана, расположенного в Заельцовском районе города на объекте капитального строительства многоквартирных домов.
Так, допускалась работа башенного крана в стесненных условиях без координации защиты, на тележках механизмов передвижения демонтированы элементы буферного устройства ходовой тележки, а также не отсыпаны торцы рельсового пути. Выявленные нарушения создают непосредственную реальную угрозу жизни и здоровью людей.

Контролирующим органом составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ. В результате Заельцовским районным судом назначено в отношении юридического лица наказание в виде административного приостановления деятельности башенного крана на срок 30 дней.
Исполнительный документ поступил на принудительное исполнение в отдел судебных приставов по Заельцовскому району. Судебный пристав незамедлительно после возбуждения исполнительного производства выехал по адресу нахождения крана. Представителю должника вручено требование о приостановлении деятельности опасного крана, после чего рубильники, обеспечивающие подачу электротока, были опечатаны в присутствии понятых. Теперь судебным приставом до окончания срока административного приостановления будет проводиться регулярная проверка исполнения предъявленных требований.

Источник: r54.fssprus.ru

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