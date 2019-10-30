Дело с поджогами кофейни: Совладельца Traveller’s Coffee судят в Новосибирске

Камеры видеонаблюдения на одной из кофеен его недавних компаньонов в новосибирском Академгородке зафиксировали поджог. У другого бывшего партнера сгорели автомобиль и дача.

Дело совладельца Traveller’s Coffee начали слушать в суде Новосибирска

В Советском районном суде 28 октября начали рассматривать громкое дело о бизнес конфликте с финалом в стиле лихих девяностых. Желание сохранить контроль за известным брендом одному из предпринимателей может стоить нескольких лет свободы.

В громком деле, которое сегодня начали рассматривать в Советском суде, пятеро подсудимых. Самый длинный список статей ─ у Анвара Пириева. Это один из основателей сети кофеен, которые под известным брендом работали в разных регионах страны.

Сеть поделили. Но с полученной в итоге долей и потерей контроля над раскрученным брендом Пириев, по версии следствия, не смирился. Камеры видеонаблюдения на одной из кофеен его недавних компаньонов в новосибирском Академгородке зафиксировали поджог. Здание выгорело полностью. У другого бывшего партнера сгорели автомобиль и дача. Следы преступлений вывели правоохранительные органы на сегодняшних фигурантов дела.

─ В целях приостановления деятельности и дезорганизации работы коммерческих организаций путем поджога уничтожали имущество организаций и личное имущество руководителей указанных организаций. За указанные преступления, за каждый из эпизодов обвиняемым грозит до 5 лет лишения свободы, ─ сообщила старший помощник прокурора Советского района г. Новосибирска Мария Шеин.

В итоге 2018 год, с которым Пириев связывал большие надежды, закончился для него арестом. Сегодня бизнесмена кроме организации поджогов обвиняют в вымогательстве. У защиты ─ своя версия событий.

─ Если направить СМС сообщение с требованием вернуть деньги, и это считается вымогательством, то, наверное, преступление было. Но тогда каждого человека, которому мы должны деньги, можно осудить в уголовном суде. Мы считаем, что корпоративные конфликты должны решаться в гражданских судах, ─ высказала мнение адвокат Анвара Пириева Анна Гулевич.

В зале суда появился только брат бизнесмена и двое обвиняемых, которые не заключены под стражу. Сам Анвар Пириев остался в СИЗО. Рассмотрение дела перенесли. Один из пяти фигурантов уже осужден за другое преступление и отбывает наказание в колонии. Доставить его в Новосибирск к началу нового процесса не успели. Собрать вместе всю группу предполагаемых поджигателей суд рассчитывает 13 ноября.

Источник: nsktv.ru