Бороться за поездку в Санкт-Петербург будут школьники из Бердска

23 октября в Бердском электромеханическом колледже прошел VI интеллектуальный конкурс «Широка страна моя родная». Старшеклассники и студенты собрались для того, чтобы показать свои знания по истории. Организатором конкурса является общественная организация «Союз женщин города Бердска».
В 2019 году участие принимает 29 команд.
Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» автор вопросов и ведущий игры Вячеслав Бобровский, в финал вышли школа №11 («Взгляд в будущее «), школа № 4 («21-й век»), лицей №6 («Батальон знаний»), Сибирский геофизический колледж («Гранит») и Новосибирский колледж легкой промышленности и сервиса («Путешественники»).
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Ученики школ 11 и 4, лицея 6 прошли в финал конкурса «Широка страна моя родная»
23 октября в Бердском электромеханическом колледже прошел VI интеллектуальный конкурс «Широка страна моя родная». Старшеклассники и студенты собрались для того, чтобы показать свои знания по истории. Организатором конкурса является общественная организация «Союз женщин города Бердска».
От редакции
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