Вы наглядно сможете увидеть и убедиться в нашей жилплощади. Посмотреть картинки — это всегда хорошо, но увидеть воочию куда лучше.

«Капитал Инвест» проводит экскурсии в дом вашей мечты

Экскурсия в дом своей мечты от «Капитал Инвест»

Экскурсия — это возможность лично ознакомиться с нашими объектами и предложениями, а также получить всю необходимую информацию. Вы наглядно сможете увидеть и убедиться в нашей жилплощади. Посмотреть картинки -это всегда хорошо, но увидеть воочию куда лучше.

Все подробности по телефону: 214-53-15

Наш адрес: г. Бердск, ул. Лесная, 38 (офис 3)

Кредит ( ПАО ВТБ 54)

Проектная декларация на сайте: https://ленина124.рф

Застройщик ООО «КапиталИнвест»

Источник: Раздел ООО «КапиталИнвест» на сайте Весь Бердск