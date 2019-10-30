Экскурсия в дом своей мечты от «Капитал Инвест»
Экскурсия — это возможность лично ознакомиться с нашими объектами и предложениями, а также получить всю необходимую информацию. Вы наглядно сможете увидеть и убедиться в нашей жилплощади. Посмотреть картинки -это всегда хорошо, но увидеть воочию куда лучше.
Все подробности по телефону: 214-53-15
Наш адрес: г. Бердск, ул. Лесная, 38 (офис 3)
Кредит ( ПАО ВТБ 54)
Проектная декларация на сайте: https://ленина124.рф
Застройщик ООО «КапиталИнвест»
Источник: Раздел ООО «КапиталИнвест» на сайте Весь Бердск