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Авторский букет от салона «Гран-При» придется по вкусу вашей любимой особе

08:24 30.10.2019 Фото: Салон "Гран-При"
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Авторские букеты — это всегда индивидуальный подход, в конкретной ситуации. В салоне «Гран-При» создают такие букеты, которые удивят и порадуют любую натуру.

Авторские букеты — это всегда индивидуальный подход, в конкретной ситуации. Изготовление такого букета требует больше сил, работы, компетенций флориста. В салоне «Гран-При» создают такие букеты, которые удивят и порадуют любую натуру.

Авторский букет — это не конвейерный продукт, а значит он единственный в своем исполнении!

Наша главная задача – создать вместе с букетом и Ваше настроение!

Р.S.  В подарок к каждому заказу лаконичная открытка с Вашим пожеланием, а также средство для продления жизни цветов.

Прием заказов круглосуточно:

+7 (913) 385-63-35

г. Бердск

— Ленина, 27

— Ушакова, 3

Академгородок

— Морской пр-т, 40

Источник: Раздел Сети цветочных салонов «Гран-При» на сайте Весь Бердск

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