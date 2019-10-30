30.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Стиль жизни

Ремонт одежды без швов в ателье «Людмила»

08:33 30.10.2019 Фото: Меховое ателье «Людмила»
0

Отремонтируем абсолютно любую вещь: устраним дырку на кожанной куртке, укоротим шубку или перекроим вещь по размеру и фасону. 

Ремонт одежды без швов в ателье Людмила
Отремонтируем абсолютно любую вещь без швов

Отремонтируем абсолютно любую вещь: устраним дырку на кожанной куртке, укоротим шубку или перекроим вещь по размеру и фасону.

Услуги по реставрации:
1.Поменять детали на кожаных изделиях так, чтобы новые части не отличались от оригинальных.

2.Перекрой меховых изделий, замена частей, создание новых элементов, укоротить шубу, заменить подкладку — тогда Вам в наше меховое ателье.

Меховое ателье «Людмила» ждет вас по адресу: Бердск, ул. Первомайская, 26Б, тел. (38341) 2-25-19, 8-913-923-57-94

Источник: Раздел Мехового ателье «Людмила» на сайте Весь Бердск

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

А у вас есть вещи, которые нуждаются в ремонте?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Страхи 21 века: Чего больше всего боятся россияне?
10:45 30-10-2019
Страхи 21 века: Чего больше всего боятся россияне?
БердскПять новых ПАЗов за 8,5 млн рублей заменили изношенные автобусы в Бердске
10:30 30-10-2019
Пять новых ПАЗов за 8,5 млн рублей заменили изношенные автобусы в Бердске
LADA 4x4 возглавила рейтинг SUV автомобилей в России
10:30 30-10-2019
LADA 4x4 возглавила рейтинг SUV автомобилей в России
Проверь, какое скрытое послание скрывает твой автомобиль
10:23 30-10-2019
Проверь, какое скрытое послание скрывает твой автомобиль
БердскКак получить компенсацию оплаты за детсад родителям в Бердске
10:15 30-10-2019
Как получить компенсацию оплаты за детсад родителям в Бердске
Топ-20 самых надежных застройщиков России
10:12 30-10-2019
Топ-20 самых надежных застройщиков России
Путин поручил изучить возможность оплачивать маткапиталом газификацию жилья
10:00 30-10-2019
Путин поручил изучить возможность оплачивать маткапиталом газификацию жилья
1 млрд. 50 млн рублей составил бюджет фильма Андрея Кончаловского про Микеланджело
10:00 30-10-2019
1 млрд. 50 млн рублей составил бюджет фильма Андрея Кончаловского про Микеланджело
БердскБесплатно увезут на праздник Дня народного единства в Новосибирск жителей Бердска 1
09:45 30-10-2019
Бесплатно увезут на праздник Дня народного единства в Новосибирск жителей Бердска
БердскНе платят налог за землю жители Бердска 2
09:30 30-10-2019
Не платят налог за землю жители Бердска