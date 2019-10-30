Ремонт одежды без швов в ателье «Людмила»

Отремонтируем абсолютно любую вещь: устраним дырку на кожанной куртке, укоротим шубку или перекроим вещь по размеру и фасону.

Отремонтируем абсолютно любую вещь без швов

Отремонтируем абсолютно любую вещь: устраним дырку на кожанной куртке, укоротим шубку или перекроим вещь по размеру и фасону.

Услуги по реставрации:

1.Поменять детали на кожаных изделиях так, чтобы новые части не отличались от оригинальных.



2.Перекрой меховых изделий, замена частей, создание новых элементов, укоротить шубу, заменить подкладку — тогда Вам в наше меховое ателье.

Меховое ателье «Людмила» ждет вас по адресу: Бердск, ул. Первомайская, 26Б, тел. (38341) 2-25-19, 8-913-923-57-94

Источник: Раздел Мехового ателье «Людмила» на сайте Весь Бердск