Продают объекты жизнеобеспечения в Раздольном в Бердске

Обеспокоенные жители микрорайона Раздольного не знают, что им ожидать от банкротства застройщика ООО «Центра строительной комплектации».
При этом обманутых дольщиков там нет: ЦСК предоставил квартиры всем инвесторам согласно договору. Однако сейчас конкурсный управляющий Игорь Клемешов распродаёт имущество компании-банкрота. В него попали и коммуникации микрорайона, а также газовая котельная. Их выставили на торги в январе нынешнего года.
Тогда конкурсный управляющий попросил 368 млн рублей за перечень лотов. В него вошли несколько земельных участков, скважина, магистральный газопровод высокого давления и газопровод низкого давления общей протяжённостью 1,5 тыс. метров, внутриквартальный газопровод высокого давления, протяженностью 1,7 тыс. метров. В список распродаваемого имущества попали также блочно-модульная газовая котельная, внутриквартальный водопровод и канализационные сети, а также наружные тепловые сети. На продажу выставили дизельную электростанцию, внутренние сети электроснабжения, насосную станцию с оборудованием и внутриквартальные дороги. Желающего выкупить всё это имущество не нашлось.
В конторе ЦСК отказались отвечать на вопрос о дальнейшей судьбе ресурсного комплекса. Из собственных источников «Свидетелю» стало известно, что имущество выставят на торги повторно. Не исключено, что его заберёт один из кредиторов в счёт погашения долга.
На сайте арбитражного суда в качестве основного кредитора указан банк ВТБ (сумма долга 4,8 млн рублей). Кроме этого в перечень кредиторов включены инспекция федеральной налоговой службы по Заельцовскому району Новосибирска (6 млн рублей), ООО «Металлокомплект –М» (1,4 млн рублей), «ГК Авега» (455 тыс. рублей), «ЕВРАЗ Металл Инпром» (277 тыс. рублей) и АО «ЕВРАЗ Металл Инпром» (277 тыс. рублей). Ещё ЦСК задолжал 1,1 млн рублей областной организации защиты прав потребителей. Суд решил удовлетворить требование организации за счёт имущества должника, оставшегося после удовлетворения требований остальных кредиторов.
Замглавы по ЖКХ Владимир Захаров заверил, что власти контролируют ситуацию. Накануне отопительного сезона Владимир Николаевич лично выезжал в микрорайон и проверил котельную. По его оценке, она полностью готова к зиме.
Обанкротились из-за газа
По неофициальным данным, застройщик обанкротился после строительства дорогостоящих коммуникаций.
Газ для модульной котельной ЦСК вёл из Искитимского района. Его подвели в Раздольный только в 2016 году. До этого в ожидании голубого топлива застройщик отапливал дома микрорайона сжиженным топливом из баллонов, неся огромные финансовые потери. В это время жители Раздольного неоднократно рассказывали в СМИ о недоделках в своих домах. Неудивительно, что квартиры там продавали с большим трудом. А застройщик с 2014 года на встречах с инвесторами начал сетовать на финансовые трудности. Тогда Герман Кирюхин, представлявший застройщика, сообщил, что собрано 236 млн рублей, а вложено 860 млн рублей. На прокладку газопровода необходимо 146 млн рублей.
Хотя всего несколько лет назад в 2012 году представители ЦСК пылко описывали микрорайон-мечту. Они обещали построить там бульвары, аллеи, парки, водоёмы, пешеходные, велосипедные дорожки и даже детский сад на 100 мест, однако даже не сделали тротуар по дороге к Раздольному, который был заложен в технических условиях. В следующем году его возведут по программе «Безопасные и качественные дороги.
Проектировщики Раздольного планировали, что он займёт площадь в 170 га. Он был рассчитан на 7 тысяч жителей.
Фото из архива редакции
Источник: svidetel24.info