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Россию «историческим врагом» Европы назвали в Швеции

16:45 30.10.2019 Фото: pixabay.com
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Dagens Nyheter: несмотря на санкции, целесообразность которых всё чаще ставится под вопрос в ЕС, Россия стала сильнее. Во многом этому способствовала «победа Владимира Путина в Сирии».

Россию «историческим врагом» Европы назвали в Швеции
В Швеции назвали Россию «историческим врагом» Европы

Страны ЕС должны держаться вместе и противостоять такому «историческому врагу», как Россия, пишет шведское издание Dagens Nyheter.

По мнению газеты, несмотря на санкции, целесообразность которых всё чаще ставится под вопрос в ЕС, Россия стала сильнее. Во многом этому способствовала «победа Владимира Путина в Сирии».

«Хребет НАТО — США — только что «дезертировал» из Сирии, принеся своих курдских союзников в жертву Турции. И в этой драме главным победителем стала Россия — исторический враг», — говорится в материале.

Автор статьи уверен, что Европа восприняла вывод войск США из Сирии с раздражением, а плана «Б» у НАТО не нашлось.

Кроме того, российский вопрос продолжает «раздирать» ЕС изнутри, так как многие ходят экономического сотрудничества с РФ, а такие страны, как Франция, Греция, Германия, Венгрия, всегда стремились к хорошим отношениям с Москвой.

Однако, уверяет газета, пока ожидать отмены антироссийских санкций не стоит из-за Украины и вхождения Крыма в состав РФ. При этом автор призывает ЕС быстрее вооружаться в рамках НАТО из-за непредсказуемых действий США и не ослаблять давление на Россию.

24 октября экс-премьер Италии Романо Проди заявил, что для снятия санкций с России наступил наиболее благоприятный момент.

Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за присоединение к РФ.

Источник: Известия

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От редакции

Надо отменить санкции?

Гость, 30 октября 2019 17:40
Как только Россия становится сильной, она для европы - враг! Когда в России буза, смутные времена, развал, они с Россией дружат взасос! Вот и делайте выводы: А нафига нам такие "друзья"! Мы уж лучше повраждуем!

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