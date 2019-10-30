Вызволили просившую о помощи бабушку спасатели Бердска

За два дня спасатели бердского поисково-спасательного отряда МЧС России три раза выезжали на деблокирование входных дверей.
Вчера ночью за помощью спасателей обратилась родственница пожилой бердчанки, которая проживает одна в квартире и долгое время не отвечала на звонки. Когда родственница пришла к квартире, то услышала 82-летняя женщина просит о помощи и не может открыть дверь самостоятельно. Спасатели предоставили доступ в квартиру бабушки. К счастью, ей не понадобилась медицинская помощь.
Днём ранее специалисты БПСО, как рассказал начальник поисково-спасательного подразделения Сергей Козин, спасли мужчину, у которого были признаки инсульта.
— Спасатели деблокировали входную дверь квартиры на улице Рогачёва и обеспечили доступ медикам, — уточнил Сергей Валерьевич. – Мужчина лежал на диване с признаками инсульта, открыть самостоятельно дверь он не мог.
Бердчанина транспортировали до машины «скорой помощи». В этот же день в соседнем доме спасателям пришлось обеспечивать доступ в квартиру еще одной взволнованной бердчанке: женщина волновалась за свою соседку, которая долгое время не появлялась и не выходила на связь. Квартира, по словам Козина, оказалась пустой.
— Но соседка проявила бдительность и забеспокоилась, — отметил Сергей Валерьевич.
Александра Бурковская, фото из архива редакции
Источник: svidetel24.info