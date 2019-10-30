Вызволили просившую о помощи бабушку спасатели Бердска
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
08.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Вызволили просившую о помощи бабушку спасатели Бердска

10:11:2110/30/2019
0

<div></div>


За два дня спасатели бердского поисково-спасательного отряда МЧС России три раза выезжали на деблокирование входных дверей.


Вчера ночью за помощью спасателей обратилась родственница пожилой бердчанки, которая проживает одна в квартире и долгое время не отвечала на звонки. Когда родственница пришла к квартире, то услышала 82-летняя женщина просит о помощи и не может открыть дверь самостоятельно. Спасатели предоставили доступ в квартиру бабушки. К счастью, ей не понадобилась медицинская помощь.


Днём ранее специалисты БПСО, как рассказал начальник поисково-спасательного подразделения Сергей Козин, спасли мужчину, у которого были признаки инсульта.


— Спасатели деблокировали входную дверь квартиры на улице Рогачёва и обеспечили доступ медикам, — уточнил Сергей Валерьевич. – Мужчина лежал на диване с признаками инсульта, открыть самостоятельно дверь он не мог.


Бердчанина транспортировали до машины «скорой помощи». В этот же день в соседнем доме спасателям пришлось обеспечивать доступ в квартиру еще одной взволнованной бердчанке: женщина волновалась за свою соседку, которая долгое время не появлялась и не выходила на связь. Квартира, по словам Козина, оказалась пустой.


— Но соседка проявила бдительность и забеспокоилась, — отметил Сергей Валерьевич.


Александра Бурковская, фото из архива редакции


Источник: svidetel24.info

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Слова поддержки на День поминовения усопших воинов 9 мая в стихах
    6:00:42 5/9/2021
    Слова поддержки на День поминовения усопших воинов 9 мая в стихах
    Открытки с 9 Мая 2021: самые красивые и патриотичные поздравления в стихах
    5:00:44 5/9/2021
    Открытки с 9 Мая 2021: самые красивые и патриотичные поздравления в стихах
    День Победы-2021: за первую неделю войны 6680 добровольцев ушли на фронт из Новосибирской области
    4:00:12 5/9/2021
    День Победы-2021: за первую неделю войны 6680 добровольцев ушли на фронт из Новосибирской области
    Поздравления с именинами Глафире на 9 мая в День Ангела
    3:00:38 5/9/2021
    Поздравления с именинами Глафире на 9 мая в День Ангела
    Из-за удивительного гена люди в возрасте 105 лет и старше живут дольше
    3:00:08 5/9/2021
    Из-за удивительного гена люди в возрасте 105 лет и старше живут дольше
    Вечером 12 мая заканчивается Рамадан-2021: традиции мусульман в великий праздник ислама
    2:00:47 5/9/2021
    Поздравление с Днем Победы на 9 мая 2021 и самые красивые открытки
    1:10:44 5/9/2021
    Поздравление с Днем Победы на 9 мая 2021 и самые красивые открытки
    Когда сажать огурцы май и июне в 2021 году: подготовка рассады к теплице и открытому грунту
    1:00:40 5/9/2021
    Когда сажать огурцы май и июне в 2021 году: подготовка рассады к теплице и открытому грунту
    Открытки на Красную горку 9 мая 2021 года и красивые поздравления в стихах
    11:20:39 5/8/2021
    Открытки на Красную горку 9 мая 2021 года и красивые поздравления в стихах
    Неблагоприятные даты для посадки картофеля в мае 2021 по лунному календарю
    10:20:29 5/8/2021
    Неблагоприятные даты для посадки картофеля в мае 2021 по лунному календарю