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Исключите судебные претензии: Россия может договориться с Украиной по газу

16:15 30.10.2019 Фото: pixabay.com
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Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» о поставках газа на Украину и его транзите через территорию страны, обязав российскую компанию выплатить украинской $2,56 млрд.

Исключите судебные претензии: Россия может договориться с Украиной по газу
Песков назвал условие для достижения договоренностей с Украиной по газу

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что для достижения договоренностей нужно исключить из повестки дня судебные претензии.
Москва исходит из того, что достижение договоренностей с Киевом по вопросам транзита и поставок газа возможно лишь при отсутствии каких-либо судебных претензий. Это подтвердил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Позиция России вчера (28 октября на трехсторонних консультациях России, ЕС и Украины по газу — прим. ТАСС) была изложена. В том числе, конечно, речь идет о том, что какие-то судебные претензии, безусловно, не должны быть на повестке дня, если мы говорим о договоренности», — сказал представитель Кремля.

Ранее российская сторона предлагала Украине в качестве условия заключения нового газового контракта с 1 января 2020 года отказаться от взаимных претензий в европейских судах. Как заявил в понедельник журналистам по итогам трехсторонних консультаций глава Минэнерго РФ Александр Новак, российская сторона выступает за пакетное решение с Украиной, включающее в себя вопросы транзита и поставок газа, а также урегулирование судебных споров. В свою очередь, в «Нафтогазе Украины» заявили, что Киев не готов обсуждать с Москвой какие-либо пакетные соглашения по газу.

В декабре 2017 года и феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» о поставках газа на Украину и его транзите через территорию страны, обязав российскую компанию выплатить украинской $2,56 млрд. «Газпром» эти решения обжаловал.

Источник: ТАСС

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