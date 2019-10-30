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Ядерную ракету «Сармат» испытают в начале 2020 года

15:15 30.10.2019 Фото: Министерство обороны
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Принять «Сармат» на вооружение планируют в 2021 году.

Ядерную ракету Сармат испытают в начале 2020 года
Принять «Сармат» на вооружение планируют в 2021 году

Минобороны России приступит к проведению летно-конструкторских испытаний новейшей жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-28 «Сармат» в начале 2020 г., сообщил человек, близкий к Минобороны, и подтвердил менеджер предприятия оборонной промышленности. Начальный этап испытаний предусматривает два пуска ракеты с массогабаритным макетом боевой части из шахтной установки на космодроме «Плесецк» по полигону Кура на Камчатке, сказал один из собеседников «Ведомостей»: планируется провести не менее пяти пусков. А после отработки трассы Плесецк – Кура военные впервые с 1987 г. проведут испытательный пуск из позиционного района в Красноярском крае, где дислоцирована 62-я ракетная дивизия Ракетных войск стратегического назначения, знает он: «При условии соответствия требуемых характеристик этот ракетный комплекс будет поставлен на вооружение в 2021 г.». В Минобороны на запрос не ответили. Редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков считает, что пуск из действующей ракетной дивизии необходим на финальном этапе испытаний, чтобы боевой расчет провел все предстартовые операции и пуск ракеты по цели.

МБР «Сармат» (разработчик – Государственный ракетный центр им. Макеева) – одна из главных военных новинок, необходимых для стратегического ядерного паритета с США. Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию назвал РС-28 очень грозным оружием: у новой системы ограничений по дальности практически нет – она способна атаковать цели как через Северный, так и через Южный полюс, даже перспективные системы противоракетной обороны ей не помеха. «Сармат» не только заменит МБР РС-20В «Воевода» разработки украинского КБ «Южное», стоящие на вооружении еще с советских времен, но и станет носителем гиперзвукового оружия, в частности управляемого боевого блока «Авангард» (разработан в реутовском НПО машиностроения). Сам процесс создания РС-28 был сопряжен со сложностями как технического, так и организационного характера.

Бросковые испытания, т. е. проверку работы порохового стартового ускорителя, выталкивающего ракету из шахты на высоту около 30 м, и включения маршевого двигателя первой ступени МБР планировалось начать в 2016 г.

Но они сместились на более поздний срок: по данным «Коммерсанта», сначала из-за неготовности шахтной пусковой установки, а затем уже из-за сложностей, проявившихся при прочностных испытаниях РС-28 непосредственно на Красноярском машиностроительном заводе.

Цикл из трех бросковых испытаний был проведен в период с декабря 2017 г. до мая 2018 г., вся программа испытаний была признана военными успешной. Летно-конструкторские испытания «Сармата» тоже задержались – могли начаться в 2019 г., но помешали проблемы в подконтрольном «Роскосмосу» Научно-испытательном центре ракетно-космической промышленности, на его стендах планировалось сделать огневые испытания двигателей РС-28, говорит человек, близкий к Минобороны. В октябре 2018 г. Генпрокуратура выяснила, что из 3,2 млрд руб., выделенных на реконструкцию стендовой базы, около 1 млрд могло быть выведено и обналичено подрядной компанией ООО «Москапстрой» через цепочку однодневок. Чтобы не сорвать программу, «Роскосмосу» пришлось изыскивать средства и собственными силами готовить площадку к испытаниям, говорит собеседник «Ведомостей» в оборонной промышленности: «Но это позволило не допустить срыва сроков производственных графиков».

По словам эксперта Центра анализа стратегий и технологий Константина Макиенко, задержку в разработке на два-три года для таких систем, как «Сармат», можно считать нормальной и по мировым меркам. Разработка и испытания некоторых других систем, анонсированных президентом в 2018 г., сами по себе должны занять больше времени, чем жидкостной МБР, поскольку ранее подобные типы вооружений не разрабатывались.

Источник: Ведомости

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