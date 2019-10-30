Детсадовцы избили: видео прыгающих по одногруппнице детей выложили в сеть в Ярославле

Запись длится около трёх минут. В конце воспитательница подходит к девочке, лежащей на земле и поднимает её.

Воспитательницу, у которой избили девочку, отстранили от работы

В одном из детсадов Ярославля сверстники избили девочку. Видео недетской шалости запечатлели очевидцы днём 29 октября. На кадрах видно, как несколько ребят прыгают по одногруппнице, кидают в неё палки. Запись длится около трёх минут. В конце воспитательница подходит к девочке, лежащей на земле и поднимает её. По факту происшествия проверки инициировали детский омбудсмен Михаил Крупин, региональное управление Следкома России. Департамент образования мэрии Ярославлю проводит свою инспекцию. Педагога от работы отстранили и не исключено, что позже уволят. Сама девочка проходит медицинское обследование. Детей, устроивших расправу, исключать не будут. С ними и родителями проведут собрания.

Елена Иванова, директор департамента образования мэрии Ярославля:

— Мы проводим проверку. Есть не только эта видеозапись, которая сделана и размещена в соцсетях. Будем просматривать запись с камер наблюдения садика. 00.38-48 Если говорить о руководстве детского сада, то мы также будем проводить проверку, как поставлен педагогический процесс, потому что мы должны понимать, где воспитатели находятся во время прогулки.

Источник: gtk.tv