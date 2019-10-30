30.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Детсадовцы избили: видео прыгающих по одногруппнице детей выложили в сеть в Ярославле

20:00 30.10.2019 Фото: скриншот видео
3 2

Запись длится около трёх минут. В конце воспитательница подходит к девочке, лежащей на земле и поднимает её.

Детсадовцы избили: видео прыгающих по одногруппнице детей выложили в сеть в Ярославле
Воспитательницу, у которой избили девочку, отстранили от работы

В одном из детсадов Ярославля сверстники избили девочку. Видео недетской шалости запечатлели очевидцы  днём 29 октября. На кадрах видно, как несколько ребят прыгают по одногруппнице, кидают в неё палки. Запись длится около трёх минут. В конце воспитательница подходит к девочке, лежащей на земле и поднимает её. По факту происшествия проверки инициировали детский омбудсмен Михаил Крупин, региональное управление Следкома России. Департамент образования мэрии Ярославлю проводит свою инспекцию. Педагога от работы отстранили и не исключено, что позже уволят. Сама девочка проходит медицинское обследование. Детей, устроивших расправу, исключать не будут. С ними и родителями проведут собрания.

Елена Иванова, директор департамента образования мэрии Ярославля:

— Мы проводим проверку. Есть не только эта видеозапись, которая сделана и размещена в соцсетях. Будем просматривать запись с камер наблюдения садика. 00.38-48 Если говорить о руководстве детского сада, то мы также будем проводить проверку, как поставлен педагогический процесс, потому что мы должны понимать, где воспитатели находятся во время прогулки.

Источник: gtk.tv

Мнение читателей
0
2
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Просто играли?

Новый мэр, 30 октября 2019 13:44
Виноваты родители,это тренд современной России. Учителя и воспитали здесь не причем и психолог ни за что не отвечает.
Аноним, 30 октября 2019 14:18
НВР:
Да. Ни чего страшного не произошло. Это же дети. Играли. Но собрание провести следует. А то будут мамаши заявления писать туда сюда.
Аноним, 30 октября 2019 21:41
Зековские законы, теперь и в наших детских садах?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Счастье пенсионера: мечтают о достойной пенсии в 40 тысяч рублей в месяц жители РФ
21:55 30-10-2019
Счастье пенсионера: мечтают о достойной пенсии в 40 тысяч рублей в месяц жители РФ
Нужно ли клеить знак «шипы» на автомобиль в 2019 году? 1
21:12 30-10-2019
Нужно ли клеить знак «шипы» на автомобиль в 2019 году?
БердскМного пьешь: Государству выгодны запойные и деградирующие алкоголики 10
21:00 30-10-2019
Много пьешь: Государству выгодны запойные и деградирующие алкоголики
Таксисты с неисправным рулевым управлением перевозят пассажиров в Новосибирске 1
20:49 30-10-2019
Таксисты с неисправным рулевым управлением перевозят пассажиров в Новосибирске
Налоговые льготы для дачников ввели в России
20:45 30-10-2019
Налоговые льготы для дачников ввели в России
Денег нет на работу у посольства Израиля в России. Оно отказалось работать 1
20:44 30-10-2019
Денег нет на работу у посольства Израиля в России. Оно отказалось работать
Ураган: металлический забор упал на женщину в Новосибирске, остановка с людьми упала и Красноярске
20:42 30-10-2019
Ураган: металлический забор упал на женщину в Новосибирске, остановка с людьми упала и Красноярске
БердскКлеймо "враг народа": Родители запрещали детям сообщать о 58-й статье, вспоминают репрессированные в Бердске
20:15 30-10-2019
Клеймо
Детсадовцы избили: видео прыгающих по одногруппнице детей выложили в сеть в Ярославле 3
20:00 30-10-2019
Детсадовцы избили: видео прыгающих по одногруппнице детей выложили в сеть в Ярославле
БердскТретий раз за год полыхает здание на заброшенной территории лесоторговой базы в Микрорайоне Бердска 1
19:55 30-10-2019
Третий раз за год полыхает здание на заброшенной территории лесоторговой базы в Микрорайоне Бердска