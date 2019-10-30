На 131 400 рублей в 2019 году подняли зарплату спикеру Совета депутатов Бердска

Изменения в зарплате Валерия Бадьина связаны с постановлением правительства региона 2017 года. Власть города выровняла зарплату председателя горсовета согласно закону.

Спикер горсовета Валерий Бадьин

Уменьшить расходы на заработную плату и начисления оплаты труда народному избраннику из совета депутатов Бердска, заложенные в бюджет 2019 года, предложил начальник управления финансов мэрии Бердска Евгений Шмендель. Свое предложение он озвучил на профильном комитете промышленности и предпринимательства 29 октября. Стоит отметить, что власть города ежегодно закладывает определенную сумму в бюджет города на зарплату депутату. Но так как она оказалась невостребованной, ее перераспределили.

— Предлагается уменьшение расходов на 144,6 тыс. рублей, — сообщил начфин.

Однако 131,4 тыс. рублей предполагается направить на выплату зарплаты председателю совета депутатов Валерию Бадьину. Эту сумму он получит в течение трех месяцев 2019 года.

Это предложение основано изданном постановлении правительства Новосибирской области от 31 октября 2017 года «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления. Осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных образований».

Как пояснили в администрации Бердска, именно эту сумму Валерий Бадьин не получил в 2019 году. Таким образом чиновники Бердска выравнивают зарплату председателя совета депутатов.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», зарплата спикера горсовета Бердска сегодня составляет около 85 000 рублей.