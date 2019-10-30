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Налоговые льготы для дачников ввели в России

20:45 30.10.2019 Фото: pixabay.com
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Взносы собственников садовых или огородных земельных участков, не являющихся членами товарищества, освободили от налога на прибыль.

Налоговые льготы для дачников ввели в России
В России введены налоговые льготы для дачников

Взносы собственников садовых или огородных земельных участков, не являющихся членами товарищества, освободили от налога на прибыль. Соответствующие изменения в Налоговый Кодекс вступают в силу 29 октября.

Документ разработан в связи с принятием закона о ведении гражданами садоводства и огородничества. Из Налогового Кодекса исключены понятия «дача», «дачный дом», «дачное строительство», «дачное некоммерческое объединение граждан» и «ведение дачного хозяйства». Установлено, что при налогообложении прибыли не будут учитываться доходы в виде платы, вносимой собственниками и иными правообладателями садовых или огородных земельных участков, не являющимися членами товарищества.

От налога на прибыль освободят взносы за приобретение, создание, содержание имущества общего пользования, за текущий и капитальный ремонт объектов капстроительства, относящихся к имуществу общего пользования и расположенных в границах территории садоводства или огородничества. Не нужно будет платить налог на прибыль за услуги и работы товарищества по управлению таким имуществом. Устанавливается, что закон распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Источник: pnp.ru

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