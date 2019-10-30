Розыск: помогите найти сорвавших букву М с города-героя Москва на Мемориале славы в Бердске

Буквы пока нет на месте, она находится на доработке. Хулиганы повредили ее. Молодые люди засняты на камеру видеонаблюдения. Ведется розыск.

Буквы М с города-героя Москва нет на месте на мемориале Славы в Бердске

Не закрепили на место букву «М» города-героя Москва с мемориала Славы в Бердске после кражи ее вандалами. Она еще находится на восстановлении, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник управления ЖКХ Максим Совбанов. Продолжается розыск хулиганов, которые повредили культурную ценность. Напомним. Как писал «Курьер. Среда. Бердск», буква М исчезает уже во второй раз. В обоих случаях ее нашли в кустах.

— Я отдал букву в Центр муниципальных услуг, она находится на доработке, — уточнил Максим Флюрович сегодня, 30 октября.

Молодые люди, сорвавшие букву с постамента оказались сняты на камеру компании «ТВК«. Сейчас их розыском занимается полиция. Максим Совбанов также отметил, что он надеется на помощь бердчан.

— Мы ждем, что кто-то узнает молодых людей и назовет имена, — обратился Максим Флюрович.

Если вы узнали людей на видео, редакция «Курьер. Среда. Бердск» ждет вашего звонка по тел. 8 (383 41) 3-00-10. Или вы можете позвонить в полицию 020 или 112.

Автор видео Алена Романцова

Автор видео компания «ТВК».