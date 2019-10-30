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Здоровье / Общество

Страдающие депрессией, умирают намного чаще

13:36 30.10.2019 Фото: pixabay.com
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Люди с разными состояниями психики в среднем имеют известную продолжительность жизни. Жизнь таких людей на 10 лет короче у мужчин и на 7 лет у женщин после установления диагноза.

Страдающие депрессией, умирают намного чаще
Можно предположить продолжительность жизни по состоянию психики

Некоторое время назад эксперты заявили, что люди с психическими расстройствами умирают чаще остальных. Для своей новой научной работы ученые проанализировали данные 7,4 миллионов человек. Конечно, данных факто по поводу смертности таких людей был давно известен, но в новом исследовании применялись более новые и современные методы изучения. В итоге было установлено, что люди с разными состояниями психики в среднем имели уже известную продолжительность жизни. Она была на 10 лет короче у мужчин и на 7 лет у женщин после установления диагноза.

Отметим, люди, страдающие депрессией, намного чаще умирали. Помимо этого специалисты отметили интересный факт – мужчины намного больше жизни с психическими расстройствами, чем представители сильного пола, у которых был рак, если сравнивать с обычными мужчинами, страдающими данным заболеванием.

Источник:HotGeo

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