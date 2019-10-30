По 3,5 года тюрьмы просит прокурор обвиняемым в растрате 1,3 млн рублей руководителям свалки Бердска

Громкий процесс об ущербе муниципальному САХ, длившийся ровно год, завершается. Один из фигурантов Сергей Оленич параллельно проходит пособником в деле о «хищении воды» на 170 млн рублей. Обоим подсудимым грозит реальный срок.

Софья Солопова приняла на работу Сергея Оленича (на фото — слева) по рекомендации мэра

1 ноября 2019 года, предположительно, Бердский городской суд огласит приговор директору муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» Софье Солоповой и ее заму Сергею Оленичу. Ее, отвечающую за работу городской мусорной свалки, обвиняют в растрате бюджетных средств. По версии следствия, она незаконно выплатила зарплату Оленичу, фигурирующему в деле как пособник, в сумме 1,3 млн рублей, который фактически не выполнял должностные обязанности.

Громкий процесс судья Наталья Агеева начала ровно год назад — 1 ноября 2018 года. 24 октября завершились прения сторон, в ходе которых гособвинитель огласил срок, который, по его мнению, заслуживают подсудимые. Помощник прокурора Анна Белова попросила суд наказать обоих фигурантов реальным сроком — приговорить каждого к 3,5 годам колонии.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», подсудимые и их защита не согласны с обвинением и настаивают на оправдательном приговоре.

В суде выступал представитель потерпевшей стороны — спикер горсовета депутатов Валерий Бадьин, который высказал свою позицию: раз органы предварительного следствия посчитали, что есть нарушения, значит, так оно и есть. Бадьин согласен с выводами следствия о том, что Сергей Оленич был неправильно оформлен на работу в САХ и, следовательно, незаконно получил из бюджета 1 млн 314 рублей в виде зарплаты.

Дал показания в суде и мэр Бердска Евгений Шестернин. По его словам, с приходом на работу Оленича, на свалке прекратились регулярные пожары, а асоциальные личности исчезли с мусорного полигона, работа стабилизировалась.

Напомним, под домашний арест директора муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» Софью Солопову суд отправил 26 мая 2018 года. Оленич, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», был арестован за пособничество в «хищении воды» на 170 млн рублей. Его задержали в марте одновременно с другим пособником Владимиром Дыненковым, гендиректором МК «Сибиряк», и экс-руководителем муниципального Комбината бытовых услуг Александром Кожиным. Рассмотрение дела о «хищении воды» тоже вступило в завершающую стадию.

Солопова и Оленич до сих пор не уволены и все еще числятся в штате «Спецавтохозяйства». Их трудовая судьба в нынешней должности будет зависеть о приговора суда — возможно, уже 1 ноября.