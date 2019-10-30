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Красота / Общество

55-летнюю Монику Беллуччи поймали в кадр папарцци в Риме

15:23 30.10.2019 Фото: скриншот
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Вечно 20-летняя и сияющая на обложках глянцевых журналов актриса в повседневной жизни выглядела не так привлекательно.

55 летнюю Монику Беллуччи поймали в кадр папарцци в Риме
На днях папарацци засняли 55-летнюю Монику Беллуччи, когда та выходила из своей квартиры в Риме. Вечно 20-летняя и сияющая на обложках глянцевых журналов актриса в повседневной жизни выглядела не так привлекательно.

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2019 ,paparazzi #monicabellucci #paparazzi

A post shared by ⋆ Vivi. Lotta. Ama. (@monicabellucci.italia) on

Источник: life.ru

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Красива же Моника и в 55?

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