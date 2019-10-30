55-летнюю Монику Беллуччи поймали в кадр папарцци в Риме

Вечно 20-летняя и сияющая на обложках глянцевых журналов актриса в повседневной жизни выглядела не так привлекательно.

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От редакции Красива же Моника и в 55? Ответить