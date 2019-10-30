55-летнюю Монику Беллуччи поймали в кадр папарцци в Риме

На днях папарацци засняли 55-летнюю Монику Беллуччи, когда та выходила из своей квартиры в Риме. Вечно 20-летняя и сияющая на обложках глянцевых журналов актриса в повседневной жизни выглядела не так привлекательно.
Источник: life.ru
Вечно 20-летняя и сияющая на обложках глянцевых журналов актриса в повседневной жизни выглядела не так привлекательно.
На днях папарацци засняли 55-летнюю Монику Беллуччи, когда та выходила из своей квартиры в Риме. Вечно 20-летняя и сияющая на обложках глянцевых журналов актриса в повседневной жизни выглядела не так привлекательно.
Источник: life.ru
От редакции
Красива же Моника и в 55?