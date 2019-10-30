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«Работать, как раб и жить, как скотина»: морили голодом и выпускали на комара репрессированных в лагере ГУЛАГа в Искитиме

16:22 30.10.2019, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
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При Храме в честь Новомучеников и Исповедников земли Русской на Святом ключе в микрорайоне Ложок Искитима создан церковно-исторический музей. Его основатель протоиерей Игорь Затолокин рассказал, каким был «каторжный» лагерь, куда ссылали работать и умирать во времена репрессий.

«Работать, как раб и жить, как скотина»: морили голодом и выпускали на комара репрессированных в лагере ГУЛАГа в Искитиме
В изоляторе музея восстановлены все детали

Высокий стройный храм возвысился на горе перед Святым источником в микрорайоне Ложок Искитима. Концы крестов на куполах смело уходят в небо в знак памяти об ушедших из жизни и пострадавших от репрессий 20 века. Храм-памятник построен и назван в честь Новомучеников и Исповедников земли Русской. Здесь в 30-е годы в Искитимском штрафном лагере ГУЛАГа страдали и умерли тысячи людей. В мае 2019 года в цокольном этаже храма открылся церковно-исторический музей. Накануне дня памяти жертв политических репрессий, 29 октября, «Курьер. Среда. Бердск» посетил это священное место. Экскурсию провел главный организатор музея, руководитель церковно-исторического проекта Новосибирской митрополии «Сохраним наследие» протоиерей Игорь Затолокин.

— Я думаю, в этот день надо вспоминать не только жертв политических репрессий, но и всех, кто понес страдания в годы гонений, — подчеркнул отец Игорь 29 октября.

В музее собраны вещи и документы репрессированных. Различные свидетельства тех времен, разбитые колокола, сохранившиеся иконы, письма, фотографии. Собраны целые истории жизней людей, истории разрушенных приходов и убитых каторжан. Созданы интерактивные доски с информационными слайдами. Большая часть экспонатов были собраны благодаря жителям области, сбор открыт и сейчас.

Предыстория

С приходом к власти большевиков приняли 58 статью о контрреволюционной деятельности. Это мог быть и подрыв экономический и даже инакомыслие. Под нее могли попасть многие слои населения. Церковь первой столкнулась с гонениями.

С 1929 по 1956 год в микрорайоне Ложок  находился «каторжный» лагерь. В него попадали не только политические репрессированные, но уголовники. Была здесь и женская колония.

Сами бараки находились, где сейчас школа и дом культуры. До карьера нужно было идти пешком несколько километров. Если получали травму — никакой медицинской помощи не стоило ждать. В тяжелейших условиях заключенные добывали камень, известь. Взрывали и поднимали огромные глыбы. Из двух тысяч человек умирали от 6 до 16 % — около 200 человек в месяц.

В честь тех, кто пострадал во времена репрессий, священнослужителей и простых людей,  построен и Храм и создан музей.

— Новомученики — это те, кого замучили, убили, расстреляли. Исповедники — это те, кто прошли через тюрьмы и лагеря, и смогли пережить все страдания, — рассказал протоиерей Игорь Затолокин «Курьер. Среда. Бердск».

«Работать, как раб и жить, как скотина»: морили голодом и выпускали на комара репрессированных в лагере ГУЛАГа в Искитиме

Протоиерей Игорь Затолокин провел экскурсию

Как издевались над ссыльными

Кроме тяжелого труда существовали и наказания провинившимся. Если человек не выполняли норму труда или вел себя буйно существовали разные наказания:

— выпускали на комара
— сокращали паек
— помещали в изолятор.

В изоляторе садили «на жердочку» — кровать как таковая отсутствовала. Ее заменили конструкцией, на которой невозможно спать. Изолятор тех времен в музее воссоздан до мельчайших деталей.
Выпускали на комара в Сибири— раздевали человека и привязывали к дереву. В него впивались комары и мошки. Некоторые не выдерживали мучений и умирали от сердечного приступа.
Паек сокращали в случае не выполнения рабочей нормы. Давали меньше есть и пить, морили голодом.

Послесловие

— Самое главное — я бы не хотел, чтобы это повторилось. Человек не должен, даже если он осужден как уголовник, трудиться, как раб и жить, как скотина, — сказал отец Игорь.

Одним из священномученников был Николай Ермолов, внуки которого живут в Бердске. Читайте в ближайшие дни его историю и более подробный рассказ о музее в микрорайоне Ложок Искитима.

«Работать, как раб и жить, как скотина»: морили голодом и выпускали на комара репрессированных в лагере ГУЛАГа в Искитиме

Карьер времен репрессий зияет пустотой в Искитимской районе

«Работать, как раб и жить, как скотина»: морили голодом и выпускали на комара репрессированных в лагере ГУЛАГа в Искитиме
«Работать, как раб и жить, как скотина»: морили голодом и выпускали на комара репрессированных в лагере ГУЛАГа в Искитиме
«Работать, как раб и жить, как скотина»: морили голодом и выпускали на комара репрессированных в лагере ГУЛАГа в Искитиме
«Работать, как раб и жить, как скотина»: морили голодом и выпускали на комара репрессированных в лагере ГУЛАГа в Искитиме
«Работать, как раб и жить, как скотина»: морили голодом и выпускали на комара репрессированных в лагере ГУЛАГа в Искитиме
«Работать, как раб и жить, как скотина»: морили голодом и выпускали на комара репрессированных в лагере ГУЛАГа в Искитиме
«Работать, как раб и жить, как скотина»: морили голодом и выпускали на комара репрессированных в лагере ГУЛАГа в Искитиме
«Работать, как раб и жить, как скотина»: морили голодом и выпускали на комара репрессированных в лагере ГУЛАГа в Искитиме
«Работать, как раб и жить, как скотина»: морили голодом и выпускали на комара репрессированных в лагере ГУЛАГа в Искитиме
«Работать, как раб и жить, как скотина»: морили голодом и выпускали на комара репрессированных в лагере ГУЛАГа в Искитиме
«Работать, как раб и жить, как скотина»: морили голодом и выпускали на комара репрессированных в лагере ГУЛАГа в Искитиме
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От редакции

В вашем роду есть пострадавшие от репрессий?

Банкир, 30 октября 2019 16:27
Товарищ Сталин, вы - большой учёный
Во всех науках вы познали высший толк...
Егор, 30 октября 2019 17:29
Протоирей что историк?Историков лучше послушайте.на прошлогодней конференции в ГПНТБ там мнооого интересных фактов про лагерь рассказывали в Ложке.и про миф о растрелянных священниках и про ежедневный паек и про заработную плату там.
Аноним, 30 октября 2019 17:45
Вот именно, Егор. Протоиерей Игорь Затолокин по специализации историк. Уже много лет как её преподаёт в ВУЗе.
Андрей, 30 октября 2019 19:24
Ну значит плохой он историк)В вузе пары пропускал. Раз собирает полную чушь про трудовой лагерь в Ложке. Пусть встретится со специалистами по 30ым годам,посетит конференции. Может одумается ерунду нести из головы в массы
Юрик, 30 октября 2019 17:34
Пусть он расскажет про быт детей при царе/церкви. Да и каторги не изобретение советов.

Что там кстати к яхтой и часами его начальника всея Руси? А с теми педофилами в рясе больше не повторится история? А попы бухие на дорогих иномарках сбивать перестали уже пешеходов?
Нет? Тогда может пока у себя не исправят моральность, не стоит кого-то обвинять в чём-то?
Аноним, 30 октября 2019 17:48
Да, каторги не изобретение советов. Их изобретение коллективизация, ракулачивание, массовые репрессии, уничтожение лучших людей нации ГУЛАГ и всё остальное, что сейчас становиться достоянием общественности.
Ежов, 30 октября 2019 18:50
Название статьи - план современных идеологов от одной политической партии для жителей нашей страны
Аноним, 30 октября 2019 19:18
Когда была там 1й раз пасмурным осенним днём, то по дороге навстречу колонны серые людей показались на краткий миг. Храма тогда ещё не было.
Ого, 30 октября 2019 19:45
Креститься надо.
Фёдор, 30 октября 2019 19:38
НВР:Мой дед Гапочкин Протас Степанович 3 года был в этом лагере (примерно с 1935-193. Затем его выслали в Нарым. Ему было уже более 60 лет. Есть ли где-то список заключённых этого лагеря?
Галина Коморникова, 30 октября 2019 20:30
Фёдор, а может, вы расскажете нам о своем деде? напишите свой номер телефона на bkurer@mail.ru

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