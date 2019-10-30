Топ — 10 полезных продуктов при онкологии

Некоторые продукты богаты антиоксидантами и способны положительно влиять на излечение рака. Какие полезные продукты стоит включить в меню, рассмотрим в статье.

Куркума является самым сильным противовоспалительным растительным лекарственным средством, известным на сегодняшний день

Употребление каких-то определенных продуктов не может вылечить рак, но может положительно повлиять на организм в случае онкологического недуга. Учеными определены продукты, которые очень важны для питания людей, больных раком.

Яблоки. Содержат антиоксидантные вещества флавоноиды и пектин (клетчатка), которые эффективно оздоровляют кишечник и помогают предотвратить рост раковых клеток. В исследовании, проводившемся в Гарвардском университете, женщины, которые ежедневно потребляя яблоки, смогли снизить риск развития рака молочной железы на 24 процента.

Зеленый чай. Содержит полифенолы, некоторые из которых препятствуют образованию новых кровеносных сосудов, необходимых для роста опухолей и их метастазов. В то же время больные раком легкого, получающие химиотерапию с бортезомибом, должны быть осторожны — есть свидетельства его возможных нежелательных взаимодействий с зеленым чаем.

Куркума. Эта специя является самым сильным противовоспалительным растительным лекарственным средством, известным на сегодняшний день. В лабораторных экспериментах использование куркумы повысило эффективность химиотерапии и замедлило рост опухолей. Половина чайной ложки куркумы с чайной ложкой оливкового масла и щепоткой молотого черного перца — эту смесь ученые рекомендуют добавлять в салаты, овощи и супы.

Капуста. Все виды капусты, такие как брюссельская капуста, брокколи, цветная капуста и мангольд, являются частью семейства крестоцветных. Они содержат вещества, способные нейтрализовать канцерогенные вещества. Кроме того, они способствуют запрограммированной гибели раковых клеток и подавляют неоваскуляризацию (патологическое разрастание сосудов) для питания опухолей.

Гранаты. Содержат эллаговую кислоту, которая помогает в борьбе с раком. Эллаговая кислота обладает свойствами предотвращать и восстанавливать повреждение ДНК. К примеру, было замечено, что у мужчин с раком простаты, которые регулярно пили гранатовый сок, уровень ПСА повышался медленнее.

Тыква, морковь и другие источники каротиноидов. Оранжевые, желтые и красные фрукты и овощи содержат витамин А и ликопин – антиоксидантные соединения, которые могут ингибировать рост некоторых раковых клеток. В шестилетнем исследовании пациентов с раком молочной железы женщины, которые принимали продукты, богатые каротиноидами, продемонстрировали более долгую выживаемость.

Специи. Шалфей, розмарин, тимьян, орегано, базилик и мята, содержат терпен, который способен блокировать ферменты, необходимые для дальнейшего распространения раковых клеток.

Темный шоколад. Содержащий не менее 70 процентов какао шоколад богат полифенольными субстанциями, которые замедляют рост раковых клеток и препятствуют разрастанию сосудов в зоне опухолей. Рекомендуется употреблять до 20 граммов в день.

Рыба. Омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в красной рыбе, селедке, скумбрии, оказывают мощное противовоспалительное действие. В лабораторных экспериментах они замедляли рост раковых клеток и останавливали образование метастазов.

Шиповник. Его плоды шиповника содержат большое количество витамина С и отличаются очень высокой концентрацией противоракового ликопина.

Источник: МедикФорум