Сонливость и частые болезни могут быть признаками дефицита витамина D

Витамин D является важнейшим солнечным нутриентом, который необходим для функционирования и работы многих систем организма. Как определить его недостаток, узнаем из статьи.

Без достаточного количества витамина D клетки, которые выстраивают иммунитет, ослабевают

От уровня этого витамина зависит здоровье наших костей и всей иммунной системы. Тем важнее вовремя обнаружить нехватку солнечного нутриента и восполнить её.

Частые болезни. Без достаточного количества витамина D клетки, которые выстраивают иммунитет, ослабевают. А чем хуже иммунитет, тем чаще мы заболеваем простудой и гриппом, жаром, аллергиями, астмой и экземой.

Усталость. Если вы ощущаете усталость в течение всего дня или испытываете утомление даже после выполнения какой-то простейшей задачи, то дело может быть в дефиците витамина D. Он повышает уровень энергии человека и сохраняет активность на протяжении всего дня.

Слабое здоровье костей. В сочетании с кальцием витамин D укрепляет кости и суставы. Без этого витамина в организме риск переломов и других подобных травм намного увеличивается. Кстати, еще одним признаком дефицита витамина D могут быть боли в спине.

Хрупкость волос. Исследователи установили, что дефицит витамина D связан с развитием алопеции. Это аутоиммунная болезнь, которая начинается с выпадения волос. У большинства жертв алопеции в организме отмечалось нехватка данного витамина.

Мышечные боли. Еще одно исследование показало, что дефицит витамина D связан со слабостью мышц и болями у взрослых и детей. Пока не очень понятно, почему возникает такая связь, но она имеется.

Источник: МедикФорум