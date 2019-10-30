Топ — 5 женских причесок пугающих мужчин

Мужчины не любят контрастные цвета женских волос

Женщины очень часто не считаются с мнением мужчин по поводу своей внешности. Причёски, одежда, маникюр — всё это остаётся на усмотрение представительницы прекрасного пола. Но, оказывается, у мужчин есть на это свой взгляд. Какие причёски женщин не любят мужчины, рассказываем в материале.

Слишком короткие волосы

Ультракороткая причёска явно не в почёте у мужчин

Ультракороткая причёска явно не в почёте у мужчин. Всё дело в том, что такие причёски явно ассоциируются у них с ними самими и даже облысением. К тому же редкой женщине идёт полулысая голова. Для этого нужны идеальные черты лица, стиль и подача, которые будут соответствовать всему образу.

Дреды и афрокосички

Модники могут использовать подобный стиль, но всё же для мужчин афрокосички на женщинах выглядят глупо

Да, эти причёски ассоциируются с хиппи, несмотря на то, что их времена прошли. Модники могут использовать подобный стиль, но всё же для мужчин причёски на женщинах выглядят глупо. Особенно на взрослых и состоявшихся женщинах.

Пучок на макушке

Мужчины считают пучек подростковой прической

Казалось бы, что такого в этой актуальной причёске. Она выглядит галантно, красиво и женственно. Но для мужчин это как красная тряпка для быка. Мужчины считают эту женскую причёску подростковой, неряшливой.

Обилие лака

Да, сейчас в моде гладкие волосы. Но чересчур прилизанная причёска с большим количеством лака может отпугнуть мужчину. Особенно если это упругие кудри или сильный начёс. Мужчины говорят, что к такой женской причёске очень страшно прикасаться.

Контрастное омбре

Резкие перепады цвета могут быть восприняты мужчинами не лучшим образом. Если хотите произвести на окружающих впечатление, то лучше от подобных окрашиваний отказаться.

Источник: МедикФорум