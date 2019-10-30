Уколы молодости: 4 важных факта о филлерах

Когда стоит отказаться от уколов красоты? Почему низкая цена на процедуру должна вас отпугнуть, узнаем в статье.

Филлеры — отличный способ борьбы с признаки старения лица

Филлеры — отличный способ борьбы с признаки старения лица, но он сопряжен с некоторыми рисками и особенностями, которые необходимо знать каждому, кто решил первый раз «уколоться».

Если вам понравиться результат, придется возвращаться снова и снова

Примерно через шесть месяцев наполнители гиалуроновой кислоты естественным образом разрушаются организмом. Тем не менее, это хорошая новость, если вы просто хотите попробовать наполнители один или два раза, поскольку эффекты исчезнут без каких-либо долгосрочных рисков.

В некоторых случаях вам стоит отказаться от филлеров

Хотя филлеры считаются безопасными, есть несколько причин отложить инъекцию. Если вы беременны, кормите грудью или боретесь с инфекцией носоглотки, лучше всего подождать. Любая инфекция в области лица может распространиться на место инъекции.

Если цена кажется слишком хорошей, чтобы быть правдой — бегите от этого косметолога

Если вам предлагают цену, которая в полтора-два раза ниже среднерыночной, будьте скептичны. Попросите посмотреть коробку и найдите на ней защитную пломбу. Проверьте серийный номер на сайте производителя филлеров. Введение некачественной подделки чревато серьезными проблемами со здоровьем и внешним видом.

Хорошая работа невидима

«Утиные губы» — верный признак использования филлера. Однако при искусном введении он должен выглядеть естественно.