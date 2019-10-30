30.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Красота / Общество

Уколы молодости: 4 важных факта о филлерах

16:00 30.10.2019 Фото: pixabay.com
0

Когда стоит отказаться от уколов красоты? Почему низкая цена на процедуру должна вас отпугнуть, узнаем в статье.

Уколы молодости: 4 важных факта о филлерах
Филлеры — отличный способ борьбы с признаки старения лица

Филлеры — отличный способ борьбы с признаки старения лица, но он сопряжен с некоторыми рисками и особенностями, которые необходимо знать каждому, кто решил первый раз «уколоться».

Если вам понравиться результат, придется возвращаться снова и снова

Примерно через шесть месяцев наполнители гиалуроновой кислоты естественным образом разрушаются организмом. Тем не менее, это хорошая новость, если вы просто хотите попробовать наполнители один или два раза, поскольку эффекты исчезнут без каких-либо долгосрочных рисков.

В некоторых случаях вам стоит отказаться от филлеров

Хотя филлеры считаются безопасными, есть несколько причин отложить инъекцию. Если вы беременны, кормите грудью или боретесь с инфекцией носоглотки, лучше всего подождать. Любая инфекция в области лица может распространиться на место инъекции.

Если цена кажется слишком хорошей, чтобы быть правдой — бегите от этого косметолога

Если вам предлагают цену, которая в полтора-два раза ниже среднерыночной, будьте скептичны. Попросите посмотреть коробку и найдите на ней защитную пломбу.  Проверьте серийный номер на сайте производителя филлеров. Введение некачественной подделки чревато серьезными проблемами со здоровьем и внешним видом.

Хорошая работа невидима

«Утиные губы» — верный признак использования филлера. Однако при искусном введении он должен выглядеть естественно.

«Изменения, которые мы можем сделать, настолько тонки, что никто не заметит, Вместо того, чтобы видеть эффект, добивайтесь от косметолога, чтобы даже близкие люди не заметили, что вы поставили филлеры, но отмечали что вы стали лучше выглядеть». — говорит Ава Шамбан, доктор медицины, дерматолог из Лос-Анджелеса.
Источник: МедикФорум
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Увлекаетесь уколами молодости и красоты?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскФото: удивительные люди в Бердске! А точнее - безбашенные! Похоже, Шариков всё же оставил потомство в Бердске!
16:12 30-10-2019
Фото: удивительные люди в Бердске! А точнее - безбашенные! Похоже, Шариков всё же оставил потомство в Бердске!
5 полезных советов, для больных диабетом
16:09 30-10-2019
5 полезных советов, для больных диабетом
Уколы молодости: 4 важных факта о филлерах
16:00 30-10-2019
Уколы молодости: 4 важных факта о филлерах
БердскСексота из ФСБ тайно допросил суд по делу о «хищении воды» на 170 млн рублей в Бердске
16:00 30-10-2019
Сексота из ФСБ тайно допросил суд по делу о «хищении воды» на 170 млн рублей в Бердске
Топ - 5 женских причесок пугающих мужчин
15:50 30-10-2019
Топ - 5 женских причесок пугающих мужчин
БердскНа 131 400 рублей в 2019 году подняли зарплату спикеру Совета депутатов Бердска 1
15:45 30-10-2019
На 131 400 рублей в 2019 году подняли зарплату спикеру Совета депутатов Бердска
Сонливость и частые болезни могут быть признаками дефицита витамина D
15:38 30-10-2019
Сонливость и частые болезни могут быть признаками дефицита витамина D
БердскБог спас: Выбрались из трясины вместе с коровой и теленком мальчишки на Малиновом острове в Бердске 1
15:30 30-10-2019
Бог спас: Выбрались из трясины вместе с коровой и теленком мальчишки на Малиновом острове в Бердске
Топ - 10 полезных продуктов при онкологии
15:28 30-10-2019
Топ - 10 полезных продуктов при онкологии
55-летнюю Монику Беллуччи поймали в кадр папарцци в Риме
15:23 30-10-2019
55-летнюю Монику Беллуччи поймали в кадр папарцци в Риме