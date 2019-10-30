Денег нет на работу у посольства Израиля в России. Оно отказалось работать

Представительства Израиля с 30 октября закрываются по всему миру. Дипломаты отказываются работать из-за решения Минфина сократить расходы на их содержание.

Посольство Израиля в России отказалось работать из-за нехватки денег

Израильское посольство в Москве временно прекратит работу из-за финансовых проблем, следует из сообщения диппредставительства в Facebook. Причиной стали разногласия с Минфином Израиля.

«В связи с решением министерства финансов Израиля нарушить согласованные и подписанные генеральным директором Минфина 21 июля 2019 договоренности и обязать посланников государства Израиль, служащих за границей, в одностороннем порядке соблюдать новые указания, противоречащие ранее достигнутым условиям и нарушающие существующий уже несколько десятилетий порядок, мы вынуждены закрыть посольство», — говорится в сообщении.

Аналогично поступают и все прочие дипломатические представительства страны. К примеру, из-за забастовки отказалось работать и посольство Израиля на Украине — в его Facebook было размещено сообщение с аналогичной информацией.

Как поясняет израильский «9 канал», о забастовке объявили сотрудники МИДа и Минобороны. Их недовольство вызвало решение Минфина сократить расходы на содержание дипломатов и иных представителей Израиля по всему миру. Также ведомство панирует установить новые стандарты отчетности. При этом отчитываться по-новому чиновникам придется и за прошлые расходы, что, как отмечает Times of Israel, может вынудить их вернуть в казну тысячи долларов. Недовольство дипломатов и чиновников Минобороны поддерживает Федерация труда Израиля.

Выплаты дипломатам и посланникам министерства обороны, из-за которых возник спор, шли на широкий спектр затрат. К примеру, из этих средств оплачивалось проведение мероприятий в посольствах и покрытие транспортных расходов. Изменение порядка выплаты возмещения и системы налогообложения зарплат, на котором настаивает Минфин, может существенно сократить доходы дипломатов, которые уже сейчас жалуются на низкие выплаты. Забастовкой они угрожали с июля 2019 года, когда начали вводиться новые нормы.

«Я посол в Южном Судане. У меня нет денег, чтобы полететь в Южный Судан», — говорил в интервью Times of Israel дипломат Ханан Годер. «У нас нет средств на то, чтобы работать. Все, на что у МИДа хватает денег, — это аренда и зарплаты, иногда нам хватает на электричество. Но у нас нет денег, чтобы купить новые чернила для принтера. Нет денег на кофе, на поездки», — описывал он ситуацию.

«Ежедневно мы работаем на благо укрепления мощи государства Израиль. К сожалению, Минфин Израиля не оставляет выбора, вынуждая прибегнуть к данным мерам. Мы надеемся, что ситуация разрешится в ближайшее время», — сообщили в израильском посольстве в Москве.

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