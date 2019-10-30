Сухие губы — признак инфекции или сахарного диабета

Кожа является отражателем разных заболеваний в организме, а кожа губ, будучи очень чувствительной, особенно остро реагирует на нарушения. Сухость губ нередко оказывается признаком проблем с пищеводом и желудком.

Сухость губ нередко оказывается признаком проблем с пищеводом и желудком

Сухая и склонная к трещинам кожа губ в большинстве случаев указывает на развитие инфекции в организме, спровоцированной грибками или бактериями. Проблемы с пищеводом и желудком также могут заявлять о себе в виде сухих губ.

Кожа является отражателем разных заболеваний в организме, а кожа губ, будучи очень чувствительной, особенно остро реагирует на нарушения. Кожа этого участка тела лишена подкожного жирового слоя, что и делает ее уязвимой и очень нежной.

По словам специалистов, в большинстве случаев сухие губы — знак грибковой или бактериальной инфекции. Лечить ее самостоятельно не нужно, курс терапии и выбор лекарств в такой ситуации должен определять только врач.

Кроме того, сухие губы могут указывать на развитие сахарного диабета. Если человек испытывает чувство жажды, пьет много воды, но при этом его донимает сухость во рту, то вероятность того, что у него диабет, повышается. Также на диабет указывают проблемы с кожей лица, которая теряет эластичность и тоже выглядит пересушенной.

Очень бледные губы, в свою очередь, являются возможным знаком неполадок в печени. Помимо этого, при нарушениях в печени могут возникать белый налет в уголках рта и галитоз.

Сухость губ нередко оказывается признаком проблем с пищеводом и желудком. Полость рта является частью пищеварительной системы, и нарушения в ее работе так или иначе отражаются на состоянии кожи губ, пояснили специалисты.

Источник: МедикФорум