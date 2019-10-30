За смерть сына после тройного ДТП с трактором требует 1 млн рублей мать с горбольницы Бердска

Суд Бердска ждет экспертиз по делу о тройном ДТП

Бердский городской суд 29 октября приостановил рассмотрение гражданского иска к центральной горбольнице. Иск, поданный 16 сентября Еленой Байкиной, судья Наталья Новосадова начала рассматривать 9 октября. Но уже на стадии предварительного слушания производство по делу приостановили.

Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск» Байкина обратилась с иском к бердской ЦГБ за компенсацией морального ущерба в связи с причинением вреда жизни и здоровью. Речь идет о ее сыне, умершем в больничной палате после ДТП.

40-летний мужчина 12 июня 2018 года стал участником дорожно-транспортного происшествия и был доставлен с травмами в горбольницу Бердска. Через три пациент скончался.

Мать погибшего полагает, что сыну врачи поставили неправильный диагноз, что и привело к смерти.

— Она полагает, что действия сотрудников больницы были не правильные, что они проявили халатность. И просит взыскать с ЦГБ 1 млн рублей в виде компенсации морального вреда и расходы по оплате государственной пошлины в размере 300 рублей, — пояснила «Курьер. Среда. Бердск» помощник председателя горсуда Наталья Сафронова.

Судья принял решение приостановить производство по гражданскому делу из-за экспертиз. По информации «Курьер. Среда. Бердск», материалы по ДТП находятся в полиции и Следственном комитете, которые и назначили ряд экспертиз в рамках своего расследования. Результаты необходимы суду для объективного решения по гражданскому иску Елены Байкиной. Как правило,экспертизы могут длиться несколько месяцев.

Трактор вытолкнул на встречку

Роман Байкин на Toyota Lucida летом прошлого года попал в тройное ДТП на трассе Р-256 напротив Торгового дома «Привоз». Он пошел на обгон трактора, у которого в это момент «самопроизвольно упала консольная лапа». Трактор занесло и он выдавил своей «лопатой» «Тойоту Люсиду» на «встречке». На встречной полосе произошло лобовое столкновение с «Тойотой Надиа», в которой ехала семья из Горно-Алтайска.

По данным «АвтоБердска», в больнице Роману сделали две операции и у него дважды останавливалось сердце. Он умер в реанимации. Роман жил в Агролесе, работал на маршрутке №14. У него осталась несовершеннолетняя дочь.

Сохранилось видео с места тройного ДТП, имевшее трагические последствия.

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