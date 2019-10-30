Ураган: металлический забор упал на женщину в Новосибирске, остановка с людьми упала и Красноярске

Чиновники в Новосибирске зафиксировали пять обрывов воздушных линий электропередач, один обрыв линии освещения, восемь случаев падения веток или деревьев, падение шести конструкций и четырех незакрепленных элементов.

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В Новосибирске и Красноярске люди пострадали из-за падения конструкций, поврежденных штормовым ветром. Сейчас там устраняют последствия.

В Новосибирске в 18-м Бронном переулке во вторник ветром повалило секцию металлического забора, пострадала женщина. Ее доставили в больницу. Полиция проверяет обстоятельства случившегося, сообщил пресс-центр мэрии города.

Чиновники зафиксировали пять обрывов воздушных линий электропередач, один обрыв линии освещения, восемь случаев падения веток или деревьев, падение шести конструкций и четырех незакрепленных элементов.

В Красноярске ветер сорвал конструкции с крыш и повредил остановки общественного транспорта на проспекте Имени газеты Красноярский рабочий и в микрорайоне Солнечный. Пострадали мужчина и женщина, они получили травмы, сообщила пресс-служба мэрии.

За ночь со вторника на среду в городскую диспетчерскую службу поступило более 2500 звонков от граждан с жалобами на последствия сильного ветра, в основном люди сообщали об отключениях электричества. Многоэтажные дома при этом не пострадали, но произошли проводов в микрорайонах частного сектора. Без электричества остались микрорайоны Удачный, Овинный, Плодово-Ягодная станция и старая Покровка.

Повреждены около 30 остановочных пунктов, рекламных конструкций и временных строительных заборов, 28 светофоров и дорожных знаков. В пяти случаях на машины упали деревья, в трех — столбы и рекламные конструкции.

Источник: Интерфакс