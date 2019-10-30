Нужно ли клеить знак «шипы» на автомобиль в 2019 году?

Наклейка «шипы» должна была крепиться на задней части машины и не мешать обзору с места водителя.

В октябре-ноябре летняя резина меняется на зимнюю и многие ставят на автомобили надежные «шиповки»

В октябре-ноябре летняя резина меняется на зимнюю и многие ставят на автомобили надежные «шиповки». Такие шины в прошлом году в обязательном порядке сопровождались особым знаком «шипы». А как же в этом?

Два года назад вступили в силу положения технического регламента, которые закрепляли ряд требований к оснащению автомобилей. Они реанимировали давно позабытые требования, утвержденные еще Советом Министров Российской Федерации 1993 года, в соответствие с которым предписывалось сопровождать зимние шипованные колеса знаком «Шипы» в виде буквы «Ш» в красном треугольнике.

По мнению законодателей, этот знак предупреждал бы попутных водителей, что такой автомобиль тормозит на льду гораздо лучше и необходимо держаться от него подальше. Иначе при несоблюдении дистанции разница в тормозном пути у «шиповок» и «нешиповок» могла бы привести к возможным столкновениям.



Наклейка «шипы» должна была крепиться на задней части машины и не мешать обзору с места водителя. Однако настолько большой знак при помещении его на заднее стекло все равно перекрывал обзор при взгляде через внутрисалонное зеркало.

Кроме того, на практике выяснилось, что шипы играют не такую уж большую роль в замедлении автомобиля, как думалось. Гораздо большее влияие оказывал протектор шины в зависимости от степени его износа.

Работа электроники и сама конструкция автомобиля на сухом асфальте компенсируют расхождения в управляемости. Ну а в гололед водители и без напоминания знают, что необходимо соблюдать повышенную дистанцию. В общем, по оценке главы ГИБДД Михаила Черникова знак создавал нездоровый ажиотаж, вносил много беспокойства в жизнь автомобилистов и не способствовал безопасности дорожного движения. Поэтому его решено было упразднить.

Поправки вступили в действие

Весной 2018 года глава ГИБДД России Михаил Черников распорядился начать подготовку к внесению изменений в ПДД. Летом поправки были приняты и вступили в действие с декабря 2018 года.

Произошли следующие изменения. Из «Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации», прописанных в приложении к ПДД, была исключена строчка с требованием сопровождать шипованные шины особым знаком. Остальные положения, касающиеся шин и требований к ним остались без изменений.

Поэтому в этом году наклеивать знать «шипы» не обязательно.

За что могут оштрафовать?

Какие же положения в отношении колес продолжают действовать? Приложение к ПДД, так же как и Технический регламент Таможенного союза запрещает эксплуатацию зимних шипованных колес в летнее время года, то есть в июне, июле, августе. В остальные месяцы они могут использоваться без ограничений.

Между тем, летние шины теперь запрещены в декабре, январе и феврале. Согласно пункту 5 регламента зимние шины должны устанавливаться на всех осях автомобиля, за исключением случаев временного использования запасного колеса.

Кроме того, остаточная глубина протектора зимней шины не должны быть меньше 4 мм.

За нарушение этих требований сотрудники ГИБДД по-прежнему могут выписать штраф в 500 рублей, руководствуясь статьей 12.5 КоАП РФ. При повторном нарушении инспектора могут вынести предписание к прекращению эксплуатации машины до устранения неисправности, то есть до того момента, пока водитель не поставит шины по сезону.

Источник: АиФ